Las fallidas reparaciones del Estanque Reflectante ponen en jaque al Servicio de Parques Nacionales

WASHINGTON — La ineficacia de las reparaciones realizadas por el presidente Donald Trump en el Estanque Reflectante, ubicado en el Monumento a Lincoln, ha puesto al Servicio de Parques Nacionales en una posición complicada desde el punto de vista político.

La agencia, que es altamente valorada por el público, ha enfrentado múltiples desafíos bajo la administración del presidente republicano, incluyendo la revisión de exhibiciones en parques y la demolición de estructuras emblemáticas como el Ala Este de la Casa Blanca. Además, se han producido arrestos de visitantes por presunto vandalismo en el estanque.

Críticos sostienen que la prolongada saga del Estanque Reflectante y otras demandas del presidente amenazan la integridad de una agencia que ha gozado de un fuerte respaldo por parte de los estadounidenses. "Nunca he visto, en décadas, un desmantelamiento y una falta de respeto hacia el Servicio de Parques Nacionales como los que presenciamos hoy bajo el gobierno de Trump y el secretario del Interior Doug Burgum", expresó Bill Wade, exguardabosques y superintendente.

Wade, quien ahora es director general de la Asociación de Guardabosques Nacionales, escribió un artículo de opinión en The Denver Post, en el que lamentó lo que considera un "ataque" al Servicio de Parques, señalando que su misión y valores son cruciales para la sociedad estadounidense.

La agencia ha estado en el centro de varias acciones polémicas durante el segundo mandato de Trump. Una de sus órdenes ejecutivas ha llevado a la revisión de financiamiento en parques nacionales que, según el presidente, promovían "narrativas divisivas", resultando en cambios en exhibiciones sobre temas como la esclavitud y el cambio climático.

Las reparaciones del Estanque Reflectante, iniciadas a principios de año con un presupuesto de 16 millones de dólares, han estado plagadas de problemas, incluyendo el desprendimiento de selladores y un aumento de algas verdes. Trump ha intentado culpar de estos problemas al vandalismo, sin ofrecer evidencia que respalde sus afirmaciones, y se han presentado cargos contra David Hearn, un excanoísta olímpico, por supuestamente dañar el estanque.

Los cargos fueron desestimados posteriormente, cuando se reconoció que el daño había sido resultado de una instalación defectuosa y no de actos vandálicos. La Policía de Parques, parte del Servicio de Parques Nacionales, había arrestado a Hearn, quien negó haber cometido alguna falta.

El exsuperintendente Wade calificó la situación como una "comedia de errores", afirmando que la moral dentro del Servicio de Parques está en su punto más bajo. "Los empleados sienten que hablar con honestidad sobre lo que ocurre podría costarles el empleo", agregó.

El arco conmemorativo propuesto por Trump también ha enfrentado resistencia, con advertencias de que podría alterar la importancia histórica de decenas de sitios cercanos. Una encuesta del Pew Research Center de 2025 reveló que aproximadamente el 75% de los estadounidenses tienen una opinión favorable del Servicio de Parques, aunque la reciente controversia ha comenzado a erosionar esa confianza.

En una declaración, la Casa Blanca defendió el proyecto del estanque, argumentando que era necesario mejorar un sitio que había estado descuidado durante años. Sin embargo, los críticos sostienen que la administración actual está poniendo en riesgo la credibilidad de la agencia.