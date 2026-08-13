Buenos Aires avanza con taxis eléctricos: créditos accesibles para taxistas

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La Ciudad impulsa la renovación y modernización de la flota de taxis mediante una línea de financiamiento del Banco Ciudad destinada a la adquisición de autos eléctricos. Actualmente, ya hay 12 taxis eléctricos circulando por las calles porteñas y 120 taxistas están tramitando créditos de hasta $28 millones, a una tasa fija del 20%, la más baja del mercado.

"Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El miércoles, el jefe de Gobierno porteño se reunió con los primeros taxistas que adquirieron autos eléctricos utilizando los préstamos preferenciales del banco mencionado. En la Ciudad hay aproximadamente 18 mil taxis, y el costo operativo de un taxi eléctrico equivale al 20% del de un vehículo a nafta o GNC. Además, el mantenimiento es más económico, ya que un motor eléctrico cuenta con aproximadamente 40 piezas móviles, en comparación con las 450 de un motor a combustión, lo que reduce la frecuencia y el costo de las visitas al taller.

Los propietarios de taxis eléctricos también acceden a beneficios adicionales en el pago de las patentes. Por ejemplo, los autos híbridos están exentos de pagar durante los dos primeros años, y a partir del tercer año, se aplican reducciones progresivas del 60%, 40% y 20% en los años siguientes, hasta que en el sexto año los propietarios deben abonar el monto total.

En el caso de vehículos con una valuación superior a $60 millones, la exención se otorga durante el primer año, luego deben abonar el monto total. Los autos eléctricos tienen exención permanente del 100% de la patente.

"Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027, el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia. Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo", añadió Jorge Macri.

Asimismo, el jefe de Gobierno anunció que la exención del pago del peaje para los autos eléctricos en las autopistas porteñas se prorrogará por un año más. En esta reunión lo acompañaron el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y el secretario de Tránsito, Darío Antiñolo.

Los taxistas que cambiaron sus autos por eléctricos y estuvieron junto a Macri son: Gerardo Ángel Trillini (60 años), Claudio Adrián Fernández (67), Felix Adán Borges (62), Edgar Marcelo Pereira (61), Jorge Ignacio Scherer Keen (54), Carlos Alberto Lovey (51), Pablo Martín Barizo (56), Jorge Alberto Guzman (59), Eduardo Marcelo Aizemberg (45), Guillermo Rodríguez (67), Claudio Rubén Kerszberg (61), Américo José Sánchez (72). Todos ellos viven en PH o casa, lo que les facilita la instalación del cargador.

Las unidades son 100% eléctricas o híbridas enchufables y recorren entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga, mientras que los kilómetros diarios típicos del servicio rondan en los 220. El sistema admite tres modalidades de carga: lenta (enchufe doméstico), semi rápida y rápida, esta última disponible en estaciones de servicio y capaz de completar la batería en media hora.

Los créditos se pueden solicitar a través del sitio del Banco Ciudad: https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/VHibridos_TaxisRemisesMotos.

Agencia NA