Thrive Holdings, respaldada por OpenAI, recauda $2 mil millones para impulsar la inteligencia artificial

Thrive Holdings recaudó $2 mil millones en una nueva ronda de financiamiento, lo que elevó su valoración a $12 mil millones. Este capital provino de importantes inversores como SoftBank, D1 Capital Partners y Altimeter Capital. La firma se presenta como una especie de firma de capital privado enfocada en la inteligencia artificial, adquiriendo negocios tradicionales como firmas contables e implementando IA en sus flujos de trabajo.

Hasta el momento, Thrive ha centrado sus esfuerzos en el sector contable y en tecnología de la información. Parte de los fondos recaudados se destinará a expandir un nuevo vertical en activos físicos. Este enfoque está respaldado por la estrecha relación de Thrive con OpenAI.

Según un informe de The New York Times, Thrive Holdings es un desprendimiento de Thrive Capital, uno de los principales inversores de OpenAI. En diciembre de 2025, OpenAI adquirió una participación en Thrive Holdings, parte del acuerdo implicó que OpenAI enviara empleados para trabajar con las empresas de Thrive y acelerar la adopción de IA.

Este modelo práctico de implementación de IA ha demostrado ser exitoso y puede explicar el entusiasmo de los inversores en torno a la última recaudación de Thrive. Tanto OpenAI como Anthropic han colaborado con grandes firmas de capital privado para lanzar iniciativas como The Deployment Company y Ode with Anthropic, que buscan implementar soluciones de IA en empresas.

La recaudación se produce tras el éxito comprobado de las empresas de Thrive, que han superado las 70 en su plataforma. La compañía se ha enfocado en dos pilares hasta ahora: Current, su brazo contable con más de 50 firmas y 2,000 profesionales, y Shield, su brazo de tecnología de la información con aproximadamente 20 empresas en la plataforma.

Los agentes fiscales auto-mejorados de Current, denominados TaxAI, procesaron más de 7,000 declaraciones de impuestos con un 98% de precisión, reduciendo los tiempos de preparación de impuestos en más del 30%. Por su parte, los productos de IA de Shield han acelerado los tiempos de resolución de ayuda técnica en 36 veces, y la plataforma ha duplicado el número de agentes de IA personalizados desplegados en el último mes.

Parte de la recaudación de fondos del miércoles ayudará a Thrive a lanzar una tercera plataforma centrada en servicios regulatorios para el entorno construido, descrita por un portavoz como "el trabajo necesario para obtener la aprobación, construcción, certificación y operación de activos físicos".

"Estados Unidos necesita construir y modernizar más infraestructura crítica, pero los proyectos a menudo se ven limitados por la complejidad local, técnica y regulatoria", dijo Anuj Mehndiratta, miembro fundador de Thrive Holdings, a TechCrunch. "Esto se aplica a centros de datos, manufactura, atención médica, energía, agua, transporte y otra infraestructura física".

La complejidad es donde Thrive realmente prospera, abordando desafíos grandes, fragmentados, críticos para la misión y operativamente complejos. Mehndiratta afirmó que la IA no reemplazará el trabajo de campo, el juicio local o la aprobación profesional, pero puede ayudar a simplificar flujos de trabajo manuales como investigación, informes, preparación de permisos, documentación de inspecciones y seguimiento de cumplimiento.