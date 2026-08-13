Voluntarios en Colombia se movilizan para encontrar sobrevivientes tras devastador sismo

CALI, Colombia — Sin ser socorrista, Daiana Rojas se ha convertido en una de las muchas voluntarias que han participado en las labores de búsqueda y rescate después del devastador terremoto en Colombia que dejó al menos 265 víctimas fatales y un número considerable de desaparecidos.

La rutina diaria de Rojas, quien es entrenadora, dio un giro inesperado la noche del lunes, cuando un sismo de magnitud 7,4 —el más intenso registrado en el siglo— sacudió gran parte del país, afectando especialmente su ciudad natal, Cali, donde se reportaron numerosas muertes y personas atrapadas bajo los escombros.

"Es inevitable no ser voluntario en una catástrofe de tu propia ciudad", comentó Rojas en una entrevista. "Me encargo de organizar todos los insumos: guantes, cascos, gafas, agua. Y de patinar, que es ir donde están los que levantan los escombros para facilitar su hidratación", añadió.

A pesar de que la ventana de tiempo crítica para hallar sobrevivientes se reduce a las primeras 48 a 72 horas, Rojas mantiene la esperanza. "Acá puede haber dos personas más con vida... desde las 2.30 (de la madrugada) hemos estado escuchando sonidos, entonces tenemos la esperanza intacta", expresó con ánimo.

Cuando los rescatistas oyen un sonido entre los escombros, levantan los puños cerrados como señal de silencio. "Cuando dicen 'silencio', todos tratamos de no movernos, no hablar, ni susurrar; pero cuando la persona da una señal de vida todos empezamos a aplaudir", relató Rojas, quien ha sido testigo del rescate de dos sobrevivientes. "Fue una felicidad increíble, no es un familiar mío ni amigo, pero es como si lo fuera".

Cali ha sido una de las ciudades más afectadas por el sismo, pero también ha recibido más ayuda debido a su accesibilidad. Sin embargo, otros lugares como Chocó, el epicentro del terremoto y una de las zonas más empobrecidas del país, han enfrentado retrasos en la llegada de asistencia, ya que el acceso es complicado, requiriendo transporte por barco o avión.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió recientemente el cargo, declaró el desastre nacional y la emergencia económica, permitiendo establecer impuestos temporales sin la aprobación del Congreso. Prometió destinar estos fondos a la construcción de hospitales, centros educativos, infraestructuras, caminos y aeropuertos.

El sismo dejó más de 3.400 heridos, cerca de 500 desaparecidos, 11.347 viviendas destruidas y 53.526 dañadas, según el presidente. También se reportaron 140 edificios colapsados, más de 1.800 centros educativos afectados, 179 centros de salud con fallas estructurales y daños en cinco aeropuertos.