La historia detrás de "Coyote vs. Acme": de la cancelación al estreno en cines

FOTO: "Coyote vs. Acme" fue archivada por Warner Bros. Pero 3 años después, eso no es todo

NUEVA YORK — El actor Will Forte estaba ansioso por ver su película, pero el evento terminó siendo conocido como "la proyección fúnebre". La película "Coyote vs. Acme" había sido completada bajo la dirección de Dave Green, quien se inspiró en "¿Quién engañó a Roger Rabbit?". La cinta, una fusión de acción real y animación basada en la columna "Shouts and Murmurs" de Ian Frazier en The New Yorker, prometía ser una arriesgada comedia que generaba expectativas positivas.

Las pruebas con público habían sido satisfactorias, pero justo antes de que Forte, quien interpreta al abogado de Wile E. Coyote, pudiera disfrutar de la proyección, Warner Bros. canceló la película. No fue una simple postergación ni un cambio a streaming; el estudio decidió archivarla por completo.

Forte reflexiona: "Simplemente pensé: 'Bueno, están cancelando la película. Tiene que ser mala'". Junto a su esposa, se unió al elenco y al equipo para despedirse de la película que nunca vería la luz.

El actor comenta que la proyección se tornó emocional: "Era todo lo que yo deseaba que la película pudiera haber sido y más. Era tan especial, lo que la hacía tan frustrante y devastadora". La confusión y la frustración se convirtieron en ira, mientras los involucrados se preguntaban el motivo detrás de la decisión del estudio.

La abrupta cancelación causó revuelo en la industria del cine. David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros., decidió abandonar proyectos destinados a HBO Max de su predecesor, priorizando una deducción fiscal de 70 millones de dólares en lugar de gastar entre 30 y 40 millones en marketing. Junto a "Coyote vs. Acme", otros estrenos como "Batgirl" y "Scoob! Holiday Haunt" también fueron archivados.

Casi tres años después de aquella fatídica proyección, "Coyote vs. Acme" ha resurgido. Tras una ola de indignación pública, Warner Bros. decidió vender la película a Ketchup Entertainment por aproximadamente 50 millones de dólares. La película finalmente se estrenará el 28 de agosto.

La noticia ha sido recibida con incredulidad por los involucrados. Eric Bauza, quien da voz a personajes como Pato Lucas y Bugs Bunny, se sorprendió al ver el póster de la película en su cine local, reconociendo que, efectivamente, la gente podrá verla.

En una reciente entrevista, Dave Green expresó su asombro: "Debo estar soñando. Es una sorpresa total que hoy esté aquí sentado hablando contigo".

Wile E. Coyote puede contar su historia

El equipo detrás de la película ha capitalizado la historia de su propio proyecto, promocionando "Coyote vs. Acme" como "la película que ACME no quería que vieras". La trama, que gira en torno a Wile E. Coyote demandando a la empresa Acme, ahora resuena aún más con la historia real de la película, que se convirtió en un símbolo de resistencia contra decisiones corporativas.

Green comenta que no pudo evitar ver la película bajo una nueva luz: "Casi se sentía como si hubiéramos escrito la película después de que se conociera la noticia".

La cancelación de "Coyote vs. Acme" generó un movimiento de apoyo que incluyó a cineastas destacados como Christopher Miller y Phil Lord, quienes defendieron el proyecto como demasiado bueno para ser enterrado. Incluso políticos, como el representante demócrata Joaquín Castro, instaron a investigar la decisión de Warner Bros.

Bauza, un veterano actor de doblaje, impulsó el hashtag #ReleaseCoyoteVsACME en redes sociales y se destacó en los Premios Annie de 2024, defendiendo la causa desde el podio con la voz de Pato Lucas.

El apoyo fue tan significativo que Green nunca se sintió solo en su lucha: "Un día abría el teléfono y veía a alguien vestido con un traje de Wile E. Coyote afuera del estudio, protestando con un cartel bajo la lluvia; cosas así que no podías creer".

La cadena de producción ha cambiado

La saga de "Coyote vs. Acme" también ha puesto de manifiesto un capítulo oscuro en la industria cinematográfica, dejando inquietos a muchos involucrados. No se trataba de un cineasta inexperto enfrentándose a su primera película, sino de un proyecto significativo, producido por James Gunn, que había demandado dos años de trabajo.

Bauza se cuestiona la lógica detrás de la decisión de Warner Bros.: "¿Lo sabían siquiera o solo estaban mirando números?". Green reflexiona que el negocio del cine, aunque cambiante, sigue siendo impulsado por artistas y creadores apasionados.

La llegada de "Coyote vs. Acme" a las salas de cine representa un regreso a las raíces de la industria, donde el deseo de los creadores por contar historias sigue vivo. Forte, por su parte, aún busca un cierre feliz y sostiene que, a pesar de la crueldad de la cancelación, es importante no perder la esperanza.