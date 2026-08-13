Irán reafirma su control sobre el estrecho de Ormuz tras declaraciones de Trump

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Un alto funcionario iraní declaró este jueves que el estrecho de Ormuz permanece bajo la administración de la República Islámica, en respuesta a las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien había asegurado el miércoles que Estados Unidos controla esta importante vía marítima.

"Hoy pueden ver que el estrecho de Ormuz está bajo la gestión y el control de la República Islámica, y nuestro país continúa su camino con total seguridad", afirmó Hossein Taeb, jefe de las fuerzas paramilitares Basij, que están vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní, según reportó la televisión estatal.

Estas declaraciones se realizaron un día después de que Trump publicara en su cuenta de Truth Social que el bloqueo naval estadounidense en la vía navegable es considerado por todos como un "muro de acero" y que "Irán no puede hacer nada al respecto".

Desde la Casa Blanca, se han reiterado en numerosas ocasiones que Estados Unidos ejerce control sobre el estrecho, mientras que Irán rechaza estas afirmaciones, insistiendo en que mantiene un control efectivo sobre esta vía marítima y que planea establecer un sistema de peajes.

Por su parte, el principal diplomático iraní, Abbas Araghchi, expresó el jueves que Estados Unidos está cometiendo errores de cálculo respecto al estrecho, según lo informado por la agencia ANSA.

"Estados Unidos ha cometido errores de cálculo durante mucho tiempo debido a fallas de inteligencia. Un ejemplo de ello: la guerra contra Irán. Ahora, un error de cálculo aún mayor sobre el estrecho de Ormuz", escribió en la red social X.

Además, el parlamentario iraní y miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Behnam Saeedi, indicó que el estrecho está cerrado a los barcos estadounidenses e israelíes.

"Los barcos pertenecientes al régimen sionista no tendrán derecho a atravesar el estrecho de Ormuz bajo ninguna circunstancia, ya sea en tiempos de guerra o de paz", declaró a la televisión estatal. Añadió que "los buques militares estadounidenses tampoco podrán atravesar el estrecho".