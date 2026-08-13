La emotiva carta de Messi: "Es la de un superhéroe que despide a su superhéroe"

La despedida de Lionel Messi a su padre Jorge no solo emocionó al mundo: según el especialista Claudio Vasallo, expone un vínculo familiar tan sano que resulta casi excepcional en el deporte de élite.

La muerte de Jorge Messi generó una carta pública de su hijo que trascendió el fútbol. En apenas unos párrafos, Lionel Messi condensó años de acompañamiento, agradecimiento y dolor. Para interpretar ese texto, MIguel Clariá consultó a Claudio Vasallo, psicólogo deportivo y docente de la Universidad del Fútbol del Club Barcelona, quien ofreció una lectura profunda y sin concesiones.

“Esta es la carta de un superhéroe que despide a su superhéroe”

Vasallo fue directo al corazón del mensaje. Señaló que Messi no solo pierde a un padre: pierde al “co-creador del sueño”.

“Fuiste mi representante, mi amigo, mi padre y nunca te confundiste y lo hiciste todo bien. Y ahora, ¿cómo voy a seguir? ¿Sigo? Es lo primero. Y después, si sigo, ¿cómo sigo?”, agregó.

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El especialista destacó una frase clave de la carta: “Todavía no puedo creer que te hayas ido, no caigo, o mejor dicho, no quiero caer”. Para Vasallo, esa resistencia a “caer” habla de un duelo aún en proceso de elaboración.

Pero lo que más le sorprendió, con tres décadas de experiencia en alto rendimiento, fue otra cosa: “Me sorprende el nivel de salud de esta familia. No es común ver gente tan sana en el alto rendimiento. La competencia corroe. Uno está todo el tiempo viendo cómo le gana al que tiene enfrente. Y en este caso se ve salud, se ve amor, se ve agradecimiento, se ve reconocimiento, admiración”.

Jugar para “darle tiempo” al padre

Uno de los pasajes más conmovedores de la carta es cuando Messi admite que, a pesar de saber que la situación de su padre era grave, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible “para darte tiempo”.

Vasallo interpretó esa idea como una asociación casi mágica: “Hay una asociación entre un minuto más de bello fútbol y un minuto más de vida para el padre. Yo me comprometo a llegar al final, así ese partido va a estar”.

El psicólogo comparó esa carga emocional con lo que vivió Diego Maradona en 1986 cuando dedicó el gol a los ingleses a su madre. En ambos casos, dijo, “la fruta casi siempre cae cerca del árbol”.

Messi, a los 39 años y con un peso emocional enorme, jugó el Mundial con un propósito claro: prolongarle un poco más la vida a su padre y regalarle una alegría en medio del sufrimiento.

La euforia, la depresión y las piernas que no dieron más

Vasallo explicó que en el alto rendimiento existen tres estados emocionales postpartido que consumen mucha energía: la euforia, la disforia (depresión deportiva) y el agotamiento físico-emocional.

Argentina tuvo un campeonato “muy eufórico”, con definiciones al límite. Pero Messi, cuando dejaba de ser el jugador, se conectaba con el sufrimiento privado: la incertidumbre sobre el estado de su padre, los mensajes que no llegaban, el temor a las peores noticias.

Por eso, cuando después dijo que “no me daban las piernas” e intentó “ir contra mi físico”, Vasallo lo leyó como una transparencia absoluta:

“Papá, llegué hasta donde pude por vos, pero las piernas, tengo 39 años, hasta aquí llegué. No hay que discutir más pavadas”.

Del hijo al padre: el cierre de la carta

Otro detalle que el especialista valoró especialmente es el modo en que Messi cierra el texto. Empieza como hijo y termina como padre: “Seguirás viviendo en la crianza de nuestros hijos, porque los crearemos como nos criaste a nosotros”.

Para Vasallo, ahí se ve la continuidad del legado y la salud del vínculo a lo largo de más de veinte años en el deporte de élite, un entorno que suele corroer las relaciones.

También se refirió a la imagen de Messi dejando rápidamente el campo tras un partido, sin esperar consuelos, buscando refugio en el vestuario. Lo interpretó como el movimiento de alguien que está en duelo y necesita sanarse: “Llegué con esto, necesito sanarme, me refugio rápido en esto”.

Una despedida que nos pertenece a todos

Hacia el final de la entrevista, Vasallo dijo que cuando se pierde al padre o a la madre, sin importar la edad, uno queda huérfano. Se pasa “de silla a banquito”, sin el respaldar. Con el tiempo y el duelo, se puede volver a construir.

La carta de Messi, con su “te amo, papá” en presente y el pedido de que lo cuide “desde arriba”, impacta precisamente porque es simple, pura y profundamente humana.

En un mundo del deporte muchas veces marcado por el exceso, las redes y la corrosión de la competencia, la despedida de Lionel Messi a Jorge Messi quedó como un documento de amor, gratitud y salud emocional poco frecuente.

Entrevista de Radioinforme 3.