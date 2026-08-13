En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Una nueva mirada a la Odisea de Homero: adaptación ilustrada

La clásica historia de Odiseo cobra vida en una adaptación ilustrada que conecta con el lector contemporáneo.

13/08/2026 | 10:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Una nueva mirada a la Odisea de Homero: adaptación ilustrada

FOTO: Una nueva mirada a la Odisea de Homero: adaptación ilustrada

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Odisea, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal, regresa con una adaptación ilustrada que promete acercar su épica narrativa a las nuevas generaciones. Esta edición, que celebra casi tres mil años de historia, ofrece un viaje fascinante a través de las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, un héroe que enfrenta monstruos, tormentas y hechizos en su anhelo por regresar a su hogar.

El reconocido académico Barry B. Powell se encarga de adaptar este relato clásico, mientras que las vibrantes ilustraciones de Joanna Lisowiec enriquecen la experiencia del lector. Juntos, logran capturar la esencia de un relato que ha perdurado en el tiempo, lleno de personajes memorables como la leal Penélope, el temible Polifemo y la poderosa Circe.

La Odisea no solo es una historia de aventuras; es un reflejo de la condición humana y el deseo universal de volver a casa. En un mundo donde las historias de héroes y viajes épicos siguen resonando, esta adaptación se presenta como una puerta de entrada para aquellos que buscan entender la relevancia de los clásicos en la actualidad.

La obra se publica bajo el sello de Lunwerg Editores en el año 2026, y se suma a la rica tradición de los clásicos de la literatura. Con un ISBN de 9791388220043, esta edición está disponible en español, lo que la convierte en una opción accesible para un amplio público.

La combinación de un texto adaptado y bellas ilustraciones hace de esta obra un recurso valioso tanto para jóvenes lectores como para adultos que deseen redescubrir la magia de la Odisea. En un momento en que la literatura clásica puede parecer distante, esta edición se erige como un puente entre el pasado y el presente, recordándonos que las historias de antaño aún tienen mucho que enseñarnos.

Ficha del libro:

EditorialLUNWERG EDITORES
GéneroClásicos de la literatura
Año de edición2026
ISBN9791388220043
ISBN digital9791388220227
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf