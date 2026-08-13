Una nueva mirada a la Odisea de Homero: adaptación ilustrada

La Odisea, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal, regresa con una adaptación ilustrada que promete acercar su épica narrativa a las nuevas generaciones. Esta edición, que celebra casi tres mil años de historia, ofrece un viaje fascinante a través de las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, un héroe que enfrenta monstruos, tormentas y hechizos en su anhelo por regresar a su hogar.

El reconocido académico Barry B. Powell se encarga de adaptar este relato clásico, mientras que las vibrantes ilustraciones de Joanna Lisowiec enriquecen la experiencia del lector. Juntos, logran capturar la esencia de un relato que ha perdurado en el tiempo, lleno de personajes memorables como la leal Penélope, el temible Polifemo y la poderosa Circe.

La Odisea no solo es una historia de aventuras; es un reflejo de la condición humana y el deseo universal de volver a casa. En un mundo donde las historias de héroes y viajes épicos siguen resonando, esta adaptación se presenta como una puerta de entrada para aquellos que buscan entender la relevancia de los clásicos en la actualidad.

La obra se publica bajo el sello de Lunwerg Editores en el año 2026, y se suma a la rica tradición de los clásicos de la literatura. Con un ISBN de 9791388220043, esta edición está disponible en español, lo que la convierte en una opción accesible para un amplio público.

La combinación de un texto adaptado y bellas ilustraciones hace de esta obra un recurso valioso tanto para jóvenes lectores como para adultos que deseen redescubrir la magia de la Odisea. En un momento en que la literatura clásica puede parecer distante, esta edición se erige como un puente entre el pasado y el presente, recordándonos que las historias de antaño aún tienen mucho que enseñarnos.

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