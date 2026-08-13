Un boleto vendido en Illinois se lleva el premio mayor de Powerball de 1.000 millones de dólares

Un boleto de Powerball adquirido en una gasolinera del oeste de Illinois se convirtió en el único ganador del premio mayor de 1.000 millones de dólares, poniendo fin a una sequía de tres meses sin un ganador del máximo premio. Las autoridades de la Lotería de Illinois informaron que el boleto afortunado fue comprado en una estación Hy-Vee ubicada en Quincy, a aproximadamente 161 kilómetros al oeste de la capital estatal, Springfield, en la frontera con Missouri. Los números ganadores fueron 4-26-66-67-69, y el número Powerball fue el 9.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el ganador ya se ha presentado para reclamar su premio. Este premio puede ser recibido como una anualidad de 1.000 millones de dólares, que se paga durante un período de 29 años, o como un pago único de 450,5 millones de dólares, siendo esta última opción la más común entre los ganadores.

El premio mayor de Powerball que se ganó es el primero desde el 2 de mayo, cuando el premio alcanzó los 20 millones de dólares. Este sorteo también marcó la primera vez que se realiza una venta de boletos en el Reino Unido, donde los boletos comenzaron a venderse el mes pasado. Con un costo de 2 dólares por jugada, las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 292 millones.

El gran premio de 1.040 millones de dólares se convierte en el octavo más grande en la historia de Powerball, según los organizadores del juego. Otro juego de lotería, Mega Millions, también ha registrado ganadores de premios mayores de 1.000 millones de dólares en el pasado.

"Felicitaciones a nuestro más reciente ganador del premio mayor de Powerball en Illinois", expresó en un comunicado Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas. "Durante más de tres décadas, Powerball ha demostrado que un boleto ganador puede venderse en cualquier lugar donde se juegue, brindando a cada boleto de 2 dólares la oportunidad de cambiar no solo la vida de un ganador, sino también la de generaciones futuras".

Cuatro boletos vendidos para el sorteo del miércoles —en Arizona, California, Florida y Carolina del Norte— acertaron cinco de los números, pero no el número Powerball, y cada uno de estos boletos valía 1 millón de dólares. Un boleto vendido en Massachusetts también coincidió con todos los números excepto el Powerball, ganando 2 millones de dólares gracias a la opción de multiplicador "Power Play", que cuesta 1 dólar adicional por jugada.

Más de 3 millones de boletos ganaron premios en efectivo menores. El premio mayor de Powerball se reiniciará en 20 millones de dólares para el próximo sorteo, programado para el sábado.

El récord del mayor premio de lotería sigue siendo de poco más de 2.000 millones de dólares, logrado con un boleto de Powerball comprado en California en 2022.