El plan de vacunas de Trump enfrenta retos logísticos y financieros sin precedentes

WASHINGTON — La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca modificar el esquema de vacunación infantil en Estados Unidos, ha sido rápidamente criticada por expertos en salud pública. Aparte de las preocupaciones sobre la salud, los analistas advierten que los mayores desafíos radicarán en los aspectos financieros y logísticos que enfrentarán padres, proveedores de salud y fabricantes de medicamentos.

El anuncio de Trump estipula la separación de las vacunas combinadas, en particular la vacuna triple que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), sugiriendo que las inyecciones deberían administrarse por separado y espaciadas en el tiempo. Esta medida obligaría a los fabricantes a reactivar la producción de vacunas individuales que no se han comercializado en el país desde hace décadas.

Para llevar a cabo este plan, las compañías farmacéuticas tendrían que invertir en nuevas instalaciones de producción capaces de generar millones de dosis adicionales. Esto no solo incrementaría los costos, sino que también sobrecargaría a los pediatras que suelen administrar estas vacunas, generando un aumento en los gastos asociados a jeringas y otros suministros médicos.

El proceso de separación de la vacuna MMR, que actualmente se administra en dos dosis, significaría que los niños tendrían que visitar al médico seis veces en lugar de las dos actuales. Esto podría llevar a que muchos padres falten a las citas o dejen de programarlas, aumentando el riesgo de que los niños no estén completamente vacunados antes de comenzar la escuela.

Expertos han señalado que no hay evidencia científica que respalde la decisión de desagrupar la vacuna MMR. La doctora Anna Durbin, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, afirmó: "Hacemos cosas que son menos convenientes y más caras si hay una buena razón para hacerlo. No hay una buena justificación para esto".

La orden de Trump instruye a los funcionarios federales a elaborar planes en un plazo de 90 días para implementar estos cambios. Sin embargo, los expertos en farmacología advierten que tales modificaciones podrían tomar años y requerirían que las empresas realicen estudios costosos para demostrar la eficacia y seguridad de las nuevas vacunas individuales.

En la actualidad, no existen vacunas individuales para el sarampión, las paperas o la rubéola en Estados Unidos, ya que todas las aprobadas son combinadas, un enfoque que ha sido estándar desde la década de 1970. El doctor Jesse Goodman, exjefe de vacunas de la FDA, explicó que las empresas tendrían que realizar grandes estudios para demostrar que las nuevas versiones individuales son efectivas.

Además, la FDA debería revisar y aprobar cada vacuna por separado, un proceso sin precedentes que podría extenderse por años. La eliminación de medidas de salud pública eficaces, como las vacunas combinadas, sin una justificación científica podría poner en riesgo la salud de los niños.

Desde el año pasado, Trump ha expresado su preocupación por la cantidad de vacunas que reciben los niños en el país, instando a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., a reducir el número. Sin embargo, desagrupar las vacunas combinadas podría resultar en un mayor número de inyecciones individuales en comparación con otros países que tienen esquemas de vacunación más sencillos.

A pesar del carácter inédito de la orden, expertos creen que podría no resultar en cambios significativos, ya que ni la Casa Blanca ni la FDA pueden obligar a las empresas a desarrollar nuevas vacunas. El doctor Paul Offit, investigador de vacunas, comentó que las compañías tendrían pocos incentivos para desagrupar vacunas que ya producen en forma combinada.

En resumen, la orden de Trump podría generar una serie de complicaciones financieras y logísticas que afectarían la salud pública en Estados Unidos, mientras que los fabricantes de vacunas y los proveedores de salud enfrentarían enormes desafíos para cumplir con este nuevo esquema de vacunación.