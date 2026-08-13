Todo listo para la quinta fecha del Torneo Clausura: partidos, horarios y más
La jornada comenzará este viernes con el único partido del día entre Racing y Banfield, y culminará el próximo lunes con el duelo entre Gimnasia y Talleres.
FOTO: River no sumó puntos en el Torneo Clausura hasta el momento.
La quinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino comienza este viernes con el encuentro entre Racing y Banfield, programado para las 20:30 en Avellaneda. Esta jornada se extenderá hasta el próximo lunes, prometiendo un fin de semana lleno de acción futbolística.
El sábado será el día más intenso, con seis partidos en agenda. Uno de los encuentros más destacados será el de Boca, que visitará a Platense a partir de las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López. Antes, San Lorenzo se enfrentará a Unión desde las 14:30 en el estadio Nuevo Gasómetro, donde el equipo local intentará recuperarse tras la derrota en el clásico ante Huracán.
Además, el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima se llevará a cabo a las 16:45 en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde el Lobo buscará aprovechar su buen momento en la tabla de la Zona B, ocupando actualmente el segundo lugar.
El domingo, River Plate recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental a las 18:00. El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará conseguir sus primeros puntos del campeonato, enfrentando al puntero del grupo, lo que añade un nivel de dificultad al desafío.
El lunes cerrará la fecha con el partido entre Independiente y Lanús, que se disputará a las 17:00 en la Fortaleza. Aunque inicialmente se esperaba la presencia de la hinchada del Rojo, Lanús decidió no permitir el ingreso de los visitantes por precauciones ante posibles disturbios tras la eliminación de Independiente en la Copa Argentina.
Finalmente, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentará a Talleres de Córdoba para cerrar la quinta fecha a las 21:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el Lobo mendocino buscará mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
Lectura rápida
¿Cuándo comienza la quinta fecha del Torneo Clausura?
Comienza el viernes 14 de agosto con el partido entre Racing y Banfield.
¿Qué partidos destacados se jugarán el sábado?
Se jugarán Boca contra Platense y San Lorenzo frente a Unión, entre otros.
¿Cuál es el desafío de River en su próximo partido?
River enfrentará a Argentinos Juniors, el puntero del grupo, buscando sus primeros puntos.
¿Qué ocurrió con la hinchada de Independiente?
Lanús decidió no permitir el ingreso de hinchas visitantes por precaución tras disturbios previos.
¿Cómo se cierra la fecha del torneo?
Con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Talleres, el lunes a las 21:30.
[Fuente: Noticias Argentinas]