Todo listo para la quinta fecha del Torneo Clausura: partidos, horarios y más

FOTO: River no sumó puntos en el Torneo Clausura hasta el momento.

La quinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino comienza este viernes con el encuentro entre Racing y Banfield, programado para las 20:30 en Avellaneda. Esta jornada se extenderá hasta el próximo lunes, prometiendo un fin de semana lleno de acción futbolística.

El sábado será el día más intenso, con seis partidos en agenda. Uno de los encuentros más destacados será el de Boca, que visitará a Platense a partir de las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López. Antes, San Lorenzo se enfrentará a Unión desde las 14:30 en el estadio Nuevo Gasómetro, donde el equipo local intentará recuperarse tras la derrota en el clásico ante Huracán.

Además, el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima se llevará a cabo a las 16:45 en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde el Lobo buscará aprovechar su buen momento en la tabla de la Zona B, ocupando actualmente el segundo lugar.

El domingo, River Plate recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental a las 18:00. El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará conseguir sus primeros puntos del campeonato, enfrentando al puntero del grupo, lo que añade un nivel de dificultad al desafío.

El lunes cerrará la fecha con el partido entre Independiente y Lanús, que se disputará a las 17:00 en la Fortaleza. Aunque inicialmente se esperaba la presencia de la hinchada del Rojo, Lanús decidió no permitir el ingreso de los visitantes por precauciones ante posibles disturbios tras la eliminación de Independiente en la Copa Argentina.

Finalmente, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentará a Talleres de Córdoba para cerrar la quinta fecha a las 21:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el Lobo mendocino buscará mantenerse en la pelea por los primeros puestos.