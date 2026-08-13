El 57% de los argentinos en edad reproductiva tiene menos hijos de los que desea
Mariana Isasi, jefa de oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina explicó los datos del informe en diálogo con Cadena 3.
13/08/2026 | 17:07Redacción Cadena 3
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Viva la Radio
El 57% de los argentinos en edad reproductiva tiene menos hijos de los que desea, según un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina.
Mariana Isasi, jefa de la oficina del UNFPA, destacó en diálogo con Cadena 3 que la encuesta busca reflejar la realidad de la población en medio de un descenso sostenido de la fecundidad.
La tasa de fecundidad en Argentina se sitúa en 1,2 hijos por mujer, por debajo del reemplazo poblacional de 2,1. "Lo que nos interesa es conocer las motivaciones detrás de esta situación", afirmó Isasi.
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La encuesta, realizada a 1.500 personas de entre 18 y 70 años, revela que hay un alto porcentaje de la sociedad que desea tener más hijos.
Isasi subrayó que "hay muchas personas que quisieran tener más hijos, pero no pueden". Este deseo se ve afectado por factores económicos y materiales, como la situación laboral y la falta de vivienda. "El factor económico es muy fuerte a la hora de decidir tener hijos", comentó.
El número ideal de hijos para la mayoría de los encuestados es de dos. Sin embargo, la realidad muestra que muchas familias solo tienen uno. El deseo de tener más hijos es especialmente alto entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde el 70% espera poder tener hijos en el futuro.
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La encuesta también identificó un grupo que no desea tener hijos, aunque este porcentaje es menor. Isasi enfatizó la importancia de la autonomía reproductiva, permitiendo a las personas decidir cuántos hijos tener, ya sea por deseo o por limitaciones.
En el grupo de 46 a 70 años, el 19% tuvo más hijos de los que hubiera deseado y el 41% alcanzó su ideal reproductivo.
Entrevista de Viva la Radio.
Lectura rápida
¿Cuál es el porcentaje de argentinos que tiene menos hijos de los deseados? El 57% de los argentinos en edad reproductiva tiene menos hijos de los que desea.
¿Quién presentó el informe sobre fecundidad en Argentina? El informe fue presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina.
¿Qué tasa de fecundidad se reporta en Argentina? La tasa de fecundidad en Argentina es de 1,2 hijos por mujer.
¿Cuántas personas fueron encuestadas en el estudio? La encuesta fue realizada a 1.500 personas de entre 18 y 70 años.
¿Qué factor afecta el deseo de tener hijos según el informe? El factor económico es muy fuerte a la hora de decidir tener hijos.