"El Ingeniero" Gutiérrez y Jorge Parodi fueron reconocidos por su trayectoria periodística

FOTO: "El Ingeniero" Gutiérrez y Jorge Parodi fueron homenajeados por su trayectoria periodística.

Gustavo "El Ingeniero" Gutiérrez y Jorge Parodi, periodistas deportivos de Cadena 3, fueron reconocidos en la jornada de este jueves por su trayectoria periodística.

Los miembros de La Cadena del Gol recibieron el premio Rubén “Chino Torri” en la Legislatura de Córdoba, que fue sede de la ceremonia de entrega de los premios.

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El evento fue organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba con el objetivo de reconocer la trayectoria, el compromiso y la pasión por esta profesión.

Con la entrega de estos premios y la presencia de la familia de Rubén “Chino” Torri, la Legislatura de Córdoba dejó instaurada la premiación para su continuidad en años venideros.

"Que cada uno de nosotros tengamos un gen de Torri con esto es demasiado groso", señaló el "Ingeniero" tras ser homenajeado. Además, el histórico comentarista deportivo señaló que el reconocimiento es un "mimo".

"El Ingeniero" Gutiérrez fue reconocido.

Por su parte, Jorge Parodi recordó con afecto al "Chino": "Rubén Torri fue un maestro de la vida y el primer grito de gol que escuché en una radio. Es la responsabilidad, el profesionalismo y la pasión por la radio. Es una parte importante de mi vida y recibir una distinción así es un honor inigualable".

Jorge Parodi fue reconocido.



