Un periodista inglés apuntó fuertemente contra Enzo Fernández ante su posible traspaso al City

El mercado de pases europeo vive un nuevo episodio de tensión, con Enzo Fernández en el centro de la polémica.

Las versiones que vinculan al mediocampista argentino con el Manchester City provocaron una reacción contundente de la prensa británica. Oliver Holt, columnista del diario Daily Mail, publicó una dura crítica en la que desaconsejaba el fichaje del campeón del mundo argentino.

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En su columna, titulada "Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería escaparse de él", Holt cuestionó la conducta del ex-River y su comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha.

En su análisis, el periodista británico afirmó que la llegada de Fernández representaría una mancha en la reputación institucional que el City había construido durante la era de Pep Guardiola. "El fichaje de Fernández, si llega a concretarse, representará un abrazo al lado oscuro del fútbol. Será una transferencia que significará el cinismo. Un movimiento que dirá que el City está cambiando la belleza por las artes oscuras del juego", disparó Holt.

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El columnista también criticó las actitudes del argentino, describiéndolas como "un comportamiento ordinario y sin cerebro". Recordó el episodio del cántico racista que se dio mientras Fernández formaba parte de la Selección argentina en la Copa América 2024 y lo acusó de presionar constantemente a los árbitros en la Premier League.