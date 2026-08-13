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Un periodista inglés apuntó fuertemente contra Enzo Fernández ante su posible traspaso al City

Oliver Holt, columnista del Daily Mail, cuestionó la llegada del argentino al Manchester City, advirtiendo que su fichaje representaría un cambio en la identidad del club.

13/08/2026 | 18:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Enzo Fernández festeja su gol ante Inglaterra.

FOTO: Enzo Fernández festeja su gol ante Inglaterra.

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El mercado de pases europeo vive un nuevo episodio de tensión, con Enzo Fernández en el centro de la polémica. 

Las versiones que vinculan al mediocampista argentino con el Manchester City provocaron una reacción contundente de la prensa británica. Oliver Holt, columnista del diario Daily Mail, publicó una dura crítica en la que desaconsejaba el fichaje del campeón del mundo argentino. 

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En su columna, titulada "Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería escaparse de él", Holt cuestionó la conducta del ex-River y su comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha.

En su análisis, el periodista británico afirmó que la llegada de Fernández representaría una mancha en la reputación institucional que el City había construido durante la era de Pep Guardiola. "El fichaje de Fernández, si llega a concretarse, representará un abrazo al lado oscuro del fútbol. Será una transferencia que significará el cinismo. Un movimiento que dirá que el City está cambiando la belleza por las artes oscuras del juego", disparó Holt.

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El columnista también criticó las actitudes del argentino, describiéndolas como "un comportamiento ordinario y sin cerebro". Recordó el episodio del cántico racista que se dio mientras Fernández formaba parte de la Selección argentina en la Copa América 2024 y lo acusó de presionar constantemente a los árbitros en la Premier League.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista de la polémica? Enzo Fernández es el mediocampista argentino en el centro de la controversia.

¿Qué equipo está interesado en Fernández? El Manchester City está vinculado con el posible fichaje de Fernández.

¿Quién criticó a Fernández y en qué medio? Oliver Holt criticó a Fernández en el diario Daily Mail.

¿Qué argumento presentó Holt sobre el fichaje? Holt afirmó que la llegada de Fernández mancharía la reputación del City durante la era de Pep Guardiola.

¿Qué comportamiento de Fernández fue mencionado? Se mencionó su actitud en la Copa América 2024 y su presión a los árbitros en la Premier League.

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