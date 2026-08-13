UTA suspendió el paro de colectivos y habrá una nueva audiencia el 20 de agosto

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional de colectivos que había sido anunciado para este viernes 14 de agosto en los servicios del interior del país.

La medida de fuerza, que amenazaba con dejar sin transporte urbano de pasajeros a la ciudad de Córdoba durante 24 horas, quedó en suspenso luego de la instancia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias.

Las partes acordaron además realizar una nueva audiencia el próximo jueves 20 de agosto, con el objetivo de continuar las conversaciones en torno al reclamo salarial de los trabajadores del transporte del interior.

Qué reclamaba UTA

El conflicto se originó por la diferencia entre los salarios de los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

UTA reclama un acuerdo paritario que permita recomponer los ingresos de los trabajadores de las distintas jurisdicciones del país y reducir esa brecha salarial.

La organización había anunciado un paro nacional de 24 horas a partir de las 0 de este viernes, con alcance sobre los servicios de corta y media distancia del interior.

En Córdoba, desde la seccional local habían confirmado que la medida alcanzaría al transporte urbano de pasajeros si no se producía una modificación del escenario.

El comunicado de UTA-FATAP

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Acta UTA-FATAP 13.8.2026 (1) by Cadena 3

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Informe de Lucía González. Entrevista de Rodolfo Barili.