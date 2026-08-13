UTA suspendió el paro de colectivos y habrá una nueva audiencia el 20 de agosto
La medida de fuerza prevista para este viernes quedó suspendida tras un nuevo entendimiento entre las partes. UTA y FATAP volverán a reunirse la próxima semana.
13/08/2026 | 17:40Redacción Cadena 3
FOTO: Paro de UTA (foto: archivo)
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional de colectivos que había sido anunciado para este viernes 14 de agosto en los servicios del interior del país.
La medida de fuerza, que amenazaba con dejar sin transporte urbano de pasajeros a la ciudad de Córdoba durante 24 horas, quedó en suspenso luego de la instancia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias.
Las partes acordaron además realizar una nueva audiencia el próximo jueves 20 de agosto, con el objetivo de continuar las conversaciones en torno al reclamo salarial de los trabajadores del transporte del interior.
Qué reclamaba UTA
El conflicto se originó por la diferencia entre los salarios de los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
UTA reclama un acuerdo paritario que permita recomponer los ingresos de los trabajadores de las distintas jurisdicciones del país y reducir esa brecha salarial.
La organización había anunciado un paro nacional de 24 horas a partir de las 0 de este viernes, con alcance sobre los servicios de corta y media distancia del interior.
En Córdoba, desde la seccional local habían confirmado que la medida alcanzaría al transporte urbano de pasajeros si no se producía una modificación del escenario.
El comunicado de UTA-FATAP
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Acta UTA-FATAP 13.8.2026 (1) by Cadena 3
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En desarrollo...
Informe de Lucía González. Entrevista de Rodolfo Barili.
Lectura rápida
¿Qué anunció la UTA? La UTA anunció un paro nacional de 24 horas para el interior del país que comenzaría a las 0 del 14 de agosto.
¿Quién es Leonardo Ayala? Leonardo Ayala es el secretario administrativo de UTA Córdoba y explicó el reclamo del sindicato.
¿Cuándo se convocó a una nueva reunión? Se convocó a una nueva reunión para este jueves, tras la audiencia del martes en Buenos Aires.
¿Dónde se espera que impacte el paro? El paro afectará al transporte urbano de Córdoba y podría alcanzar a servicios de corta y media distancia en otras jurisdicciones del país.
¿Por qué se solicita la conciliación obligatoria? La FATAP solicita la conciliación obligatoria para evitar el paro debido a la falta de acuerdo salarial.