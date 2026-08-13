Femicidio en Villa Devoto: la Justicia investiga el vínculo de la víctima con "Pitty La Numeróloga"

FOTO: La Justicia investiga el vínculo de la víctima con "Pitty La Numeróloga".

La investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo en Villa Devoto sumó nuevos elementos y puso bajo la lupa el vínculo que la víctima mantenía con Verónica Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”.

La mujer de 40 años fue asesinada en una vivienda de la calle Pedro Morán al 5200 y, según un informe preliminar de Policía Científica, presentaba al menos 40 cortes y puñaladas. La autopsia permitirá determinar cuál de esas heridas provocó su muerte.

Por el crimen está detenido Walter Humberto Verón, pareja de la víctima, quien permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield tras haberse provocado heridas cortantes luego del ataque.

La carta que dejó el acusado

El juez Darío Bonanno, a cargo de la investigación, tiene en su poder una carta que Verón habría dejado en la vivienda antes de intentar quitarse la vida.

En el escrito, el acusado hacía referencia a problemas familiares y económicos y mencionaba a una persona a la que identificaba como “Pity”. Según la carta, sostenía que esa persona había influido en el cambio de actitud de Romina y que su pareja quería que abandonara la vivienda.

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La Justicia busca determinar qué relación tenía ese contenido con el crimen y si aporta elementos para reconstruir el contexto previo al femicidio.

Qué vínculo tenía Romina con “Pitty La Numeróloga”

Verónica Asad reconoció públicamente que conocía a Romina y explicó que la víctima trabajaba en uno de sus locales de venta de velas.

Según su relato, ambas se habían conocido a través de cursos y talleres de numerología. Con el tiempo, Romina se convirtió en una de sus mejores vendedoras y quedó al frente de uno de los establecimientos.

Asad también contó que había mantenido conversaciones recientes con la víctima. En uno de los intercambios, Romina le expresó su satisfacción por el funcionamiento del local y le escribió: “Quiero que estés orgullosa de mí”.

La empresaria aseguró que no conocía los problemas familiares que atravesaba la mujer asesinada.

“Jamás me contó su historia”, afirmó Asad al referirse a la situación personal de Romina.

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La Justicia puso el foco en una causa previa

En paralelo, los investigadores del femicidio lograron determinar que Asad había sido denunciada anteriormente por una presunta estafa en una causa tramitada ante el Juzgado N° 31.

Según la información incorporada al expediente, aquella investigación terminó con el sobreseimiento de la empresaria.

Sin embargo, la existencia de ese antecedente llamó la atención del juez Bonanno, quien dispuso que se profundice la investigación sobre el vínculo entre Asad y la víctima y sobre cualquier elemento que pueda resultar relevante para esclarecer el femicidio.

Peritajes y declaraciones clave

La causa continuará ahora con el análisis de teléfonos celulares incautados, además de nuevas pericias sobre elementos encontrados en la escena del crimen.

Las declaraciones de los hijos de la pareja también serán relevantes para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. El hijo mayor fue quien llamó al 911 después de que su hermana menor, de ocho años, le advirtiera sobre lo sucedido.

La niña podría declarar mediante Cámara Gesell, un procedimiento destinado a tomar testimonio a menores en condiciones especialmente adaptadas.

Mientras tanto, la autopsia de Romina permitirá establecer con precisión las lesiones que sufrió y aportar nuevos elementos a una investigación que busca determinar cómo se desencadenó el femicidio y cuál fue el contexto previo al ataque.