Rosario ya vive otra Crack Bang Boom: "Es un festival que le pertenece a la gente"

La Crack Bang Boom vuelve a poner a Rosario en el centro de la escena de la historieta con una nueva edición que reúne durante cuatro días a artistas, dibujantes, lectores, coleccionistas, fanzineros y fanáticos del cosplay. El presidente del evento, Eduardo Risso, destacó desde el Estudio Federal Sancor Seguros transmitiendo desde el parque España en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario el crecimiento de la propuesta y, sobre todo, el vínculo que se construyó con el público local.

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“Lo nuestro está todo ya armadito, como para que la gente venga y disfrute de estos cuatro días”, señaló Risso, quien invitó a acercarse a una propuesta que, según remarcó, permite “olvidarse de la inflación y de un montón de cosas”.

Para el organizador, la expectativa que genera cada jueves de apertura es compartida tanto por quienes participan como por el equipo que trabaja durante meses para poner en marcha el festival.

Una de las principales características de la Crack Bang Boom es su apuesta específica por el mundo de la historieta. “Es el único evento que está focalizado 100% en las historietas”, explicó Rizzo, en contraste con otras convenciones de entretenimiento que fueron incorporando cada vez más figuras del cine, la televisión y las plataformas. En ese sentido, sostuvo que la Crack mantiene como eje a los historietistas y a una actividad cultural que atraviesa un momento complejo.

Risso recordó que la idea de crear el festival surgió también como una forma de generar una “red de contención” para el llamado noveno arte, que, según su mirada, viene sufriendo el impacto de distintas crisis.

“Vamos perdiendo algo de esa particularidad que teníamos, esa esencia de una escuela reconocida a nivel internacional”, señaló. Por eso, considera que el crecimiento de la comunidad alrededor del evento puede ser clave para sostener esa tradición en el tiempo.

Cada vez más

La convocatoria es otro de los indicadores del crecimiento de la Crack. Aunque todavía resulta prematuro establecer una cifra definitiva para esta edición, Risso estimó que el año pasado se movilizaron entre 30.000 y 40.000 personas durante los cuatro días y que se espera mantener o incluso superar esos números. La cifra contempla tanto a quienes adquieren entradas como a quienes participan de las numerosas actividades gratuitas. El público puede comprar tickets por jornada y también acceder hasta último momento mediante un código QR.

El festival se distribuye en distintos espacios, con propuestas aranceladas y gratuitas. Una de las áreas especialmente destacadas es la destinada a los fanzines, publicaciones autoeditadas que representan a buena parte de la escena independiente. La convocatoria fue tal que, según reconoció Risso, la carpa prevista para este sector “quedó chica”, por lo que algunos participantes fueron trasladados a otros espacios.

Este año, además, se incorporó Tecnoteca, que se suma a los tradicionales Puerto Joven, el SEC y Galpón 11. Allí la tecnología adquiere un papel central y se desarrollarán distintas actividades, entre ellas la realización de un mural de manga a cargo de la artista japonesa Shin Ushida. En ese mismo espacio se instaló el Callejón de los Artistas, que fue trasladado para contar con mayor amplitud y mejorar la circulación del público.

Encuentro y expresión

El domingo tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el encuentro de cosplay. La actividad será gratuita y al aire libre, y ya cuenta con una importante cantidad de participantes anotados. Quienes todavía quieran sumarse podrán inscribirse de manera online hasta el sábado inclusive.

Pero más allá de las actividades y de la cantidad de visitantes, puso el foco en un aspecto que considera fundamental para entender la importancia que adquirió la Crack Bang Boom: su dimensión como espacio de encuentro y expresión. Durante la entrevista, se expuso que algunos jóvenes definieron al festival como un lugar donde pueden expresarse, llevar sus fantasías a la realidad a través de sus personajes y encontrarse con personas que comparten sus mismos gustos.

El presidente del evento coincidió con esa mirada y aseguró que la Crack se convirtió en “un lugar seguro, un lugar tranquilo”, donde no tienen lugar las burlas ni el bullying. Esa sensación de pertenencia también se refleja en las calles de Rosario, donde muchos cosplayers llegan al festival con sus trajes y son reconocidos por los vecinos como parte de la celebración.

“Es un festival que le pertenece ya a la gente. Nosotros lo organizamos, pero son ellos quienes lo van a sostener en el tiempo”, afirmó Risso. Una definición que resume el espíritu de una propuesta que, con el paso de los años, dejó de ser solamente un encuentro para fanáticos de las historietas y se transformó en una verdadera fiesta cultural de Rosario.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.