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Cristiano Ronaldo sorprendió con un cambio de look tras la decepción en el Mundial y su casamiento

El futbolista mostró un cambio de look que generó revuelo entre sus seguidores.

13/08/2026 | 16:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El nuevo look de Cristiano Ronaldo. (Foto:X)

FOTO: El nuevo look de Cristiano Ronaldo. (Foto:X)

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Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con el Al Nassr de Arabia Saudita después de un periodo de descanso tras la decepción del Mundial y su reciente casamiento. 

El futbolista, quien había quedado eliminado en octavos de final en su última participación mundialista, aprovechó el tiempo para asimilar el fracaso y disfrutar de unas vacaciones.

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En medio de este descanso, Ronaldo contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez, lo que también sorprendió a sus seguidores. 

A su regreso a la actividad, el jugador mostró un radical cambio de look que captó la atención de todos. En una publicación del club, se lo vio con el cabello mucho más corto y teñido de un color que oscilaba entre rubio y castaño claro, en contraste con su habitual cabello oscuro.

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El nuevo estilo de Ronaldo incluyó una vestimenta sobria, compuesta por una remera negra y un bolso Gucci del mismo color. La reacción de sus fanáticos fue inmediata, con numerosos comentarios que expresaron sorpresa y elogios hacia su nuevo look, destacando que le quedaba bien y que poseía un buen sentido de la moda.

En cuanto a su matrimonio, Cristiano y Georgina compartieron una imagen de sus manos con las alianzas, la cual recibió más de un millón de “me gusta” en Instagram en poco tiempo. La ceremonia tuvo lugar en Cascais, Portugal, y los cinco hijos de la pareja estuvieron presentes, aunque no se publicaron más imágenes del evento. La única confirmación del casamiento llegó a través de la fotografía de los anillos.

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Lectura rápida

¿Quién regresó a los entrenamientos?
Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con el Al Nassr.

¿Por qué estuvo de descanso?
Estuvo de descanso tras la decepción del Mundial y su reciente casamiento.

¿Con quién se casó?
Se casó con Georgina Rodríguez.

¿Dónde tuvo lugar la ceremonia?
La ceremonia tuvo lugar en Cascais, Portugal.

¿Qué cambio mostró Ronaldo al regresar?
Mostró un cambio de look con el cabello más corto y teñido de un color entre rubio y castaño claro.

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