UTA anunció un paro de colectivos para este viernes: cómo funcionará el servicio en Rosario

FOTO: El gremio convocó a una medida de fuerza de 24 horas para los servicios de corta y media distancia.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos por 24 horas para este viernes 14 de agosto en distintas provincias del país, en medio de un conflicto salarial que lleva más de tres meses sin resolución.

Sin embargo, la medida de fuerza no afectará a Rosario ni a la región. De esta manera, tanto los colectivos urbanos como los servicios interurbanos funcionarán con normalidad durante la jornada.

La huelga fue definida luego del fracaso de una nueva instancia de negociación entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que representa a las empresas del sector en el interior del país.

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El reclamo salarial de los choferes

La discusión paritaria permanece abierta desde hace más de tres meses. El gremio reclama que los trabajadores del interior alcancen condiciones salariales similares a las acordadas recientemente para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En ese distrito se estableció un salario básico de $1.645.721,36 para julio, $1.676.990,06 para agosto y $1.707.175,88 desde septiembre.

Además, el acuerdo contempla un bono no remunerativo de $170.000 y viáticos diarios de hasta $22.000.