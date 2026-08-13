UTA anunció un paro de colectivos para este viernes: cómo funcionará el servicio en Rosario
El gremio convocó a una medida de fuerza de 24 horas para los servicios de corta y media distancia del interior del país. El impacto en el transporte urbano e interurbano de la región.
13/08/2026 | 15:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El gremio convocó a una medida de fuerza de 24 horas para los servicios de corta y media distancia.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos por 24 horas para este viernes 14 de agosto en distintas provincias del país, en medio de un conflicto salarial que lleva más de tres meses sin resolución.
Sin embargo, la medida de fuerza no afectará a Rosario ni a la región. De esta manera, tanto los colectivos urbanos como los servicios interurbanos funcionarán con normalidad durante la jornada.
La huelga fue definida luego del fracaso de una nueva instancia de negociación entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que representa a las empresas del sector en el interior del país.
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Conflicto salarial. UTA anunció un paro de transporte en el interior y FATAP pidió la conciliación obligatoria
La medida comenzará a las 0 y se extenderá durante 24 horas. También podría alcanzar a servicios de corta y media distancia en otras jurisdicciones del país. El gremio busca reducir la brecha salarial con el AMBA.
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El reclamo salarial de los choferes
La discusión paritaria permanece abierta desde hace más de tres meses. El gremio reclama que los trabajadores del interior alcancen condiciones salariales similares a las acordadas recientemente para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
En ese distrito se estableció un salario básico de $1.645.721,36 para julio, $1.676.990,06 para agosto y $1.707.175,88 desde septiembre.
Además, el acuerdo contempla un bono no remunerativo de $170.000 y viáticos diarios de hasta $22.000.
Lectura rápida
¿Qué anunció la UTA? La UTA anunció un paro de colectivos por 24 horas para el 14 de agosto en varias provincias.
¿Dónde no afectará el paro? El paro no afectará a Rosario ni a la región, donde los servicios funcionarán normalmente.
¿Por qué se realiza la huelga? La huelga se realiza tras el fracaso de negociaciones entre la UTA y Fatap sobre el conflicto salarial.
¿Qué reclama el gremio? El gremio reclama condiciones salariales similares a las del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
¿Qué salario se estableció en el Amba? Se estableció un salario básico de $1.645.721,36 para julio, con incrementos en agosto y septiembre.