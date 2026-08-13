Nicolás Soria declaró que viajó a Corrientes en busca de Loan Danilo Peña

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Nicolás Gabriel "Americano" Soria, uno de los imputados por el supuesto desvío de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este jueves en el juicio y sostuvo que "viajó a Corrientes para encontrar" al niño.

Se trata de la segunda vez que el implicado presta testimonio en el proceso que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, luego de denunciar, la semana pasada, un "altercado" sufrido en la Unidad 7 de Resistencia, donde fue atacado con un arma blanca al capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez, y a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, Soria negó los cargos que se le atribuyen, como la usurpación de títulos, la privación ilegítima de la libertad y la manipulación de testimonios.

En este contexto, rechazó tener vínculos políticos y cuestionó las actas labradas en su contra por un supuesto atentado contra la autoridad.

"Viajé a Corrientes a buscar a Loan", se defendió el sindicado durante su relato ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, al tiempo que gastó alrededor de $4 millones para colaborar en los operativos de búsqueda y manifestó haber actuado "siempre de buena fe".