Nicolás Soria declaró que viajó a Corrientes en busca de Loan Danilo Peña
Se trata de la segunda vez que el implicado presta testimonio en el proceso que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
FOTO: Nicolás Soria declaró que viajó a Corrientes en busca de Loan Danilo Peña
Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Nicolás Gabriel "Americano" Soria, uno de los imputados por el supuesto desvío de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este jueves en el juicio y sostuvo que "viajó a Corrientes para encontrar" al niño.
Se trata de la segunda vez que el implicado presta testimonio en el proceso que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, luego de denunciar, la semana pasada, un "altercado" sufrido en la Unidad 7 de Resistencia, donde fue atacado con un arma blanca al capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez, y a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.
Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, Soria negó los cargos que se le atribuyen, como la usurpación de títulos, la privación ilegítima de la libertad y la manipulación de testimonios.
En este contexto, rechazó tener vínculos políticos y cuestionó las actas labradas en su contra por un supuesto atentado contra la autoridad.
"Viajé a Corrientes a buscar a Loan", se defendió el sindicado durante su relato ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, al tiempo que gastó alrededor de $4 millones para colaborar en los operativos de búsqueda y manifestó haber actuado "siempre de buena fe".
Lectura rápida
¿Qué declaró Nicolás Soria?
Declaró que viajó a Corrientes para buscar a Loan Danilo Peña, el niño desaparecido.
¿Cuántas veces ha testificado Soria?
Es la segunda vez que presta testimonio en el juicio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
¿Qué cargos enfrenta Soria?
Enfrenta acusaciones de usurpación de títulos, privación ilegítima de la libertad y manipulación de testimonios.
¿Cuánto gastó Soria en la búsqueda?
Gastó alrededor de $4 millones en operativos de búsqueda del niño.
¿Quiénes son los otros acusados?
Incluyen a María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, entre otros.
[Fuente: Noticias Argentinas]