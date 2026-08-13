David Jolly, el exrepublicano que desafía las probabilidades en Florida como demócrata

LEESBURG, Florida, EE.UU. — Cyn Doyle, una mujer de 71 años, expresa su escepticismo sobre la política. Cuando David Jolly, un republicano que se ha convertido en independiente y ahora se postula como demócrata para gobernador de Florida, visitó Leesburg, ella se mostró cautelosa. "¿Cómo puede asegurarnos", preguntó, "que no se convertirá en otro John Fetterman?", aludiendo al senador demócrata de Pensilvania.

La reacción de la multitud en la casa club de una comunidad de casas prefabricadas para adultos mayores fue de abucheos ante la mención de Fetterman. Sin embargo, Jolly, quien anteriormente criticó a los políticos como comentarista de MSNBC, defendió su candidatura. "El cambio es parte de mi recorrido", afirmó. "Lo que puedo decirles es que los valores de los que hablo —que la economía debe funcionar, que el gobierno puede hacer un poco para mejorar nuestras vidas y que todos deberían tener derecho a estar protegidos— esos son los puntos de referencia de cómo serviré como gobernador".

Doyle, quien se registró como demócrata principalmente para participar en las primarias, terminó impresionada. "Le creo", comentó. "No les creo a muchos".

Florida ha sido considerado un codiciado campo de batalla político en Estados Unidos, donde diversas comunidades han influido en elecciones muy reñidas. Sin embargo, Jolly está decidido a demostrar que la oportunidad de competir aún existe. En un solo día el fin de semana pasado, energizó a un salón de baile en The Villages, una próspera comunidad de jubilados de tendencia republicana, y luego se trasladó a una casa club en Leesburg, antes de dirigirse a un evento en el condado Hillsborough, donde los demócratas respaldaron a un candidato presidencial republicano por primera vez en 20 años en 2024.

El panorama para los demócratas en Florida ha sido desalentador desde el ascenso de Donald Trump, quien ha ganado en el estado tres veces, con márgenes cada vez más amplios. En 2022, el actual gobernador republicano Ron DeSantis obtuvo una victoria por 19 puntos porcentuales, consolidando una supermayoría del Partido Republicano en la legislatura. Jolly, que enfrenta una dura competencia en las primarias contra Byron Donalds, el candidato respaldado por Trump, ha recaudado 10 millones de dólares, en comparación con más de 100 millones de dólares de Donalds.

Donalds ha presentado a Jolly como un liberal desconectado de la realidad, difundiendo anuncios que critican sus posturas sobre temas como la atención de la afirmación de género y el apoyo a comunidades LGBTQ. Jolly, por su parte, argumenta que Donalds ignora problemas económicos urgentes.

A pesar de los desafíos, algunos republicanos sienten que las tensiones culturales han comenzado a agotar a los votantes. Karen Kuhn, residente de The Villages, expresó su frustración: "Estoy desesperada". Por otro lado, los demócratas han logrado ganar varias elecciones especiales, lo que les da un nuevo optimismo. El exrepresentante republicano Carlos Curbelo señaló que los latinos que apoyaron a Trump en 2024 podrían no volver a respaldar a los republicanos, en parte por las tácticas de control migratorio del gobierno.

La campaña de Jolly ha resonado entre algunos demócratas que ven en Florida un estado clave para sus aspiraciones políticas. Jolly ha hecho un llamado a otros demócratas para que inviertan en el estado, argumentando que un cambio en Florida podría transformar el panorama político nacional. "De repente, el camino a la Casa Blanca se ve dramáticamente distinto", afirmó Jolly. "Esto reconfigura la Cámara de Representantes. El cambio estructural de ganar Florida es una oportunidad generacional para los demócratas".

En una entrevista durante un almuerzo en Outback Steakhouse, Jolly admitió que no habrá voluntad política para revertir la prohibición estatal que impide a las niñas y mujeres transgénero participar en equipos femeninos. "No creo que debamos tener a hombres nacidos biológicamente jugando en deportes competitivos", indicó. Sin embargo, agregó que no debería haber interferencia gubernamental en ligas comunitarias.

Desafíos para los republicanos

A pesar de los vientos en contra que enfrenta Jolly, los republicanos también podrían enfrentar turbulencias. Las guerras culturales intensificadas bajo DeSantis han dejado a algunos votantes exhaustos. Karen Kuhn, una residente de 72 años, se siente "en desesperación". En medio de este clima, los demócratas continúan su reconstrucción en el estado, priorizando contiendas en las elecciones legislativas y en el Congreso.

Jolly, quien ha tenido un recorrido político poco convencional, ha ganado atención desde que se convirtió en un republicano moderado en 2014. Su decisión de dejar el Partido Republicano en 2018 y registrarse como demócrata en 2025 ha generado escepticismo, pero también ha atraído el apoyo de progresistas y centristas.

En un estado donde la diversidad de opiniones es evidente, el desafío de Jolly será convencer a los votantes de que su cambio de partido es genuino. Algunos, como Sylvia Rieger, han elogiado su determinación, mientras que otros se muestran más escépticos sobre su capacidad para conectar con los votantes. Con el apoyo de figuras destacadas y una campaña centrada en la inclusión, Jolly espera que su trayectoria sea una ventaja en un estado donde las elecciones son cada vez más competitivas.