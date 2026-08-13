Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 13 de agosto

En la jornada de hoy, jueves 13 de agosto de 2026, el dólar oficial se encuentra en un valor de $1.515 para la venta y $1.465 para la compra. Esta cotización es fundamental para aquellos que operan con divisas de forma legal.

Por otro lado, el dólar blue, que representa el mercado informal, cotiza a $1.540 para la venta y $1.520 para la compra. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue se ha exacerbado en los últimos meses, reflejando la falta de confianza en el peso argentino y las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno.

Además de las cotizaciones mencionadas, el dólar mayorista se encuentra en $1.492 para la venta y $1.483 para la compra. Este tipo de cambio se utiliza principalmente por bancos y grandes empresas, por lo que suele ser más bajo que el dólar blue.

El dólar contado con liquidación, que permite a los inversores transferir dinero fuera del país, se posiciona en $1.584 para la venta y $1.583.5 para la compra. Este mecanismo se ha vuelto popular entre aquellos que buscan resguardar su capital ante la devaluación del peso.

Las cotizaciones del dólar cripto, que se basa en transacciones con criptomonedas, son de $1.582.7 para la venta y $1.578.43 para la compra. Este tipo de cambio ha ganado terreno, sobre todo entre los jóvenes inversores y aquellos que prefieren evitar el sistema bancario tradicional.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior y pagos vinculados a servicios en moneda extranjera, cotiza a $1.969.5 para la venta y $1.904.5 para la compra. Este valor incluye impuestos adicionales y ha aumentado significativamente en el último año.

Las fluctuaciones en estas cotizaciones son el reflejo de varios factores económicos que afectan al país, tales como la inflación, la incertidumbre política, y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estos elementos crean un panorama complicado para quienes necesitan acceder a dólares, lo que repercute en el precio de bienes y servicios en el mercado doméstico.