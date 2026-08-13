Tévez celebró a los juveniles de Boca: "Flores y Aranda son grandes promesas"

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Carlos Tévez elogió este jueves a los juveniles de Boca que han comenzado a destacar en el primer equipo, poniendo especial énfasis en Leonel Flores y Tomás Aranda, quienes han brillado bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena. En un momento en que varios jugadores de las inferiores se están consolidando en la Primera División, Tévez expresó su satisfacción por el rendimiento de los chicos.

"Contento con los chicos que han debutado y que no es nada normal que en tan poco tiempo se hagan tan fuertes. Son cosa seria y ojalá que sigan por el mismo camino haciendo feliz a la gente de Boca", afirmó el exfutbolista.

Uno de los jóvenes que ha generado mayor impacto recientemente es Leonel Flores, de 19 años, quien ha disputado solo ocho partidos en la Primera de Boca, pero ya ha anotado dos goles.

Su última actuación fue crucial en el encuentro contra Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, donde marcó un espectacular gol desde afuera del área, que se convirtió en el 3-1 final en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Este gol recordó a un tanto que Tévez anotó en el Apertura 2003, y después de marcar, Flores celebró junto a Miguel Merentiel imitando uno de los festejos característicos del histórico delantero de Boca.

"En la concentración Miguel me había dicho que haga el festejo del Apache", comentó Flores, revelando que la idea había surgido en las horas previas al partido.

El juvenil también destacó el apoyo que ha recibido desde que comenzó a tener más minutos en el campo: "El técnico y los jugadores de experiencia me ayudan mucho. Me piden que encare, que no pierda eso". Además, mencionó que admira a Exequiel Zeballos y que Neymar es una de sus principales referencias internacionales.

Tévez también respaldó a Arruabarrena, con quien mantiene una relación especial desde su regreso a Boca en 2015: "Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien".

El “Apache”, una de las figuras más emblemáticas de la cantera “Xeneize”, se mostró esperanzado con la nueva generación de talentos y concluyó con una frase contundente sobre los jóvenes que están ganando espacio: "Son cosa seria".