Blanche se dirige a una plantilla del Departamento de Justicia afectada por despidos en su primer discurso

FOTO: Blanche busca animar a mermada plantilla del Departamento de Justicia en su 1er discurso al frente

WASHINGTON — El secretario de Justicia Todd Blanche intentó motivar el jueves a una fuerza laboral disminuida del Departamento de Justicia en su primer discurso desde que asumió la dirección de la agencia, asegurando que la dirigirá con integridad.

El discurso de Blanche, realizado en el histórico Gran Salón de la sede del Departamento, representó un esfuerzo por tranquilizar a abogados y funcionarios de las fuerzas del orden, después de una tumultuosa batalla de confirmación que reveló preocupaciones sobre el futuro de la agencia bajo el presidente republicano Donald Trump.

Blanche se comprometió a defender el estado de derecho "sin temor ni favoritismo" y aseguró al personal que valorará sus opiniones y fomentará el desacuerdo. Aunque no mencionó medidas específicas que han generado alarmas entre críticos que argumentan que Blanche actúa como el abogado personal de Trump, admitió que "no acertará en todas las decisiones".

"No todo lo que haga será el camino correcto o la decisión correcta", enfatizó Blanche, quien antes fue abogado defensor penal de Trump y se unió al Departamento el año pasado como fiscal general adjunto. "Nadie lo logra, pero les prometo esto: trabajaré tan duro como cualquiera de ustedes. Los escucharé y haré los ajustes necesarios".

El nuevo secretario asume el control del Departamento de Justicia en un periodo complicado, marcado por despidos masivos y renuncias que han debilitado la plantilla, así como por una serie de investigaciones de alto perfil que han suscitado inquietudes sobre la posible politización de la agencia para atacar a los opositores del presidente.

El Senado lo confirmó el sábado por un margen estrecho, con la oposición de dos republicanos que expresaron su preocupación por la politización del Departamento de Justicia bajo la administración de Trump.

Blanche expresó su orgullo por el trabajo del Departamento en la lucha contra el crimen violento, el tráfico de drogas y las pandillas durante el segundo mandato de Trump. "Es fácil centrarse en lo negativo o en las críticas hacia nuestras acciones. Pero no olviden que hemos logrado un gran trabajo positivo en el último año y medio", afirmó Blanche.