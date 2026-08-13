Blanche se dirige a una plantilla del Departamento de Justicia afectada por despidos en su primer discurso
En su primer discurso como secretario de Justicia, Todd Blanche busca motivar a un personal diezmado tras despidos y renuncias, prometiendo trabajar con integridad y escuchar sus ideas.
FOTO: Blanche busca animar a mermada plantilla del Departamento de Justicia en su 1er discurso al frente
WASHINGTON — El secretario de Justicia Todd Blanche intentó motivar el jueves a una fuerza laboral disminuida del Departamento de Justicia en su primer discurso desde que asumió la dirección de la agencia, asegurando que la dirigirá con integridad.
El discurso de Blanche, realizado en el histórico Gran Salón de la sede del Departamento, representó un esfuerzo por tranquilizar a abogados y funcionarios de las fuerzas del orden, después de una tumultuosa batalla de confirmación que reveló preocupaciones sobre el futuro de la agencia bajo el presidente republicano Donald Trump.
Blanche se comprometió a defender el estado de derecho "sin temor ni favoritismo" y aseguró al personal que valorará sus opiniones y fomentará el desacuerdo. Aunque no mencionó medidas específicas que han generado alarmas entre críticos que argumentan que Blanche actúa como el abogado personal de Trump, admitió que "no acertará en todas las decisiones".
"No todo lo que haga será el camino correcto o la decisión correcta", enfatizó Blanche, quien antes fue abogado defensor penal de Trump y se unió al Departamento el año pasado como fiscal general adjunto. "Nadie lo logra, pero les prometo esto: trabajaré tan duro como cualquiera de ustedes. Los escucharé y haré los ajustes necesarios".
El nuevo secretario asume el control del Departamento de Justicia en un periodo complicado, marcado por despidos masivos y renuncias que han debilitado la plantilla, así como por una serie de investigaciones de alto perfil que han suscitado inquietudes sobre la posible politización de la agencia para atacar a los opositores del presidente.
El Senado lo confirmó el sábado por un margen estrecho, con la oposición de dos republicanos que expresaron su preocupación por la politización del Departamento de Justicia bajo la administración de Trump.
Blanche expresó su orgullo por el trabajo del Departamento en la lucha contra el crimen violento, el tráfico de drogas y las pandillas durante el segundo mandato de Trump. "Es fácil centrarse en lo negativo o en las críticas hacia nuestras acciones. Pero no olviden que hemos logrado un gran trabajo positivo en el último año y medio", afirmó Blanche.
Lectura rápida
¿Qué anunció Todd Blanche?
El secretario de Justicia se comprometió a liderar con integridad y a escuchar las ideas del personal.
¿Quién es Todd Blanche?
Es el nuevo secretario de Justicia, anteriormente abogado defensor penal de Donald Trump.
¿Cuál es el estado actual del Departamento de Justicia?
Enfrenta una plantilla reducida debido a despidos y renuncias, además de críticas sobre su politicidad.
¿Qué dijo Blanche sobre sus decisiones?
Afirmó que no siempre tomará decisiones correctas, pero se compromete a trabajar arduamente.
¿Cómo fue recibido su discurso?
Buscó motivar a un personal afectado y reafirmar su compromiso con el estado de derecho.
[Fuente: AP]