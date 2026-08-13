EEUU despliega el portaaviones USS George Washington hacia Oriente Medio en medio de crisis a bordo de otro buque

WASHINGTON — El portaaviones USS George Washington ha comenzado su trayecto desde el océano Pacífico hacia Oriente Medio, según comunicados de la Marina y datos de fuentes abiertas sobre el movimiento del buque.

Esta decisión se produce tras la aparición de reportes sobre problemas de salud mental y dificultades de abastecimiento a bordo del USS Abraham Lincoln, que ha estado desplegado en la región en apoyo de la guerra con Irán durante más de 240 días sin interrupciones en el mar.

La Marina informó que el USS George Washington zarpó del puerto de Da Nang, Vietnam, la semana pasada. Desde entonces, el portaaviones, acompañado por un crucero y un destructor, ha sido avistado cruzando el estrecho de Singapur.

Un funcionario de la Marina, que pidió permanecer en el anonimato por la sensibilidad de la información, confirmó que el USS George Washington se encontraba en el estrecho de Malaca, que conecta los océanos Pacífico e Índico, lo que indica que el barco se dirige hacia el océano Índico. The Wall Street Journal había informado anteriormente que el Washington reemplazaría al Lincoln.

El Lincoln es uno de los dos portaaviones actualmente desplegados en Oriente Medio mientras el conflicto con Irán sigue latente y la Marina mantiene un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, vital para el comercio global de petróleo y gas natural.

Este portaaviones se desplegó inicialmente el 21 de noviembre desde San Diego y llegó a la región en enero, justo antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero. La Marina ha reconocido que el conflicto ha creado un "entorno sumamente difícil en el que los centros tradicionales de suministro en Oriente Medio se vieron interrumpidos por acciones de combate". Esta situación ha llevado a la escasez de suministros y a la pérdida de correo a bordo del portaaviones, según un comunicado de la Marina.

"El liderazgo priorizó los suministros críticos para la misión: primero alimentos, luego artículos de higiene y después el correo", señala el comunicado. Además, se asegura que los marineros a bordo del buque ahora tienen acceso a agua limpia y a "opciones de comidas saludables".

Varios legisladores demócratas han solicitado investigaciones, más información y mayor transparencia sobre las condiciones a bordo del USS Lincoln. "El despliegue prolongado del Lincoln es especialmente significativo porque está ocurriendo en el contexto de operaciones militares continuas contra Irán y la posibilidad de que se requieran fuerzas navales sustanciales de Estados Unidos en la región durante un periodo prolongado", expresó el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, en una carta a la cúpula de la Marina.

Los líderes de la Marina, incluido el secretario interino Hung Cao, llevaron a cabo una asamblea pública la semana pasada con familias del USS Lincoln, donde prometieron hacer todo lo posible para relevar al portaaviones. A principios de abril, surgieron reportes sobre escasez de alimentos a bordo del buque, los cuales la Marina descalificó como "falsos".

Otros portaaviones también han tenido despliegues prolongados que han generado preocupación por la moral de los marineros. El USS Gerald R. Ford regresó a casa a mediados de mayo tras un despliegue de 11 meses, el más largo desde la Guerra de Vietnam, durante el cual apoyó la guerra de Estados Unidos contra Irán y la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.