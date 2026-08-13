Gallardo, candidato principal para dirigir una selección sudamericana en medio de la crisis de River

Marcelo Gallardo se convirtió este jueves en el principal candidato para asumir como entrenador de la Selección de Ecuador, luego de mantener al menos una reunión presencial con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La FEF busca reemplazante para Sebastián Beccacece de cara al nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030, mientras el entrenador argentino permanece sin club desde su salida de River en febrero pasado.

Las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial y no existe por el momento un contrato acordado ni una propuesta formal aceptada, aunque el nombre del "Muñeco" tomó ventaja entre las alternativas analizadas por la conducción ecuatoriana.

La FEF comenzó la búsqueda luego de la salida de Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo después de la eliminación de Ecuador frente a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En las últimas semanas fueron evaluados numerosos entrenadores, entre ellos Robert Moreno, Guillermo Almada, Ricardo Gareca, Antonio Mohamed y el propio Gallardo, pero las negociaciones comenzaron a depurarse con la intención de tener definido al nuevo conductor antes de los próximos compromisos internacionales.

El escenario encuentra a Gallardo en una situación particular: lleva casi seis meses sin dirigir desde que puso punto final a su segundo ciclo en River, que terminó en febrero después de una etapa muy diferente a la extraordinaria primera experiencia que lo convirtió en el entrenador más ganador de la historia moderna del club.

Su nombre vuelve a instalarse justamente cuando el "Millonario" atraviesa otra profunda crisis deportiva, ahora bajo la conducción de Eduardo Coudet. River acumula seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, perdió sus primeros cuatro encuentros del Clausura y quedó seriamente condicionado en el segundo semestre.

Gallardo había dejado Núñez después de un segundo ciclo sin títulos y fue reemplazado en marzo por Coudet, quien inicialmente consiguió estabilizar al equipo pero actualmente atraviesa el momento más delicado desde su llegada.

Ecuador, por su parte, pretende iniciar un proyecto de largo plazo alrededor de una generación que tiene como principales figuras a Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié y Kendry Páez, con el objetivo de consolidarse definitivamente entre las selecciones más competitivas de Sudamérica.

La Federación busca, además, un entrenador capaz de generar ilusión y sostener las bases construidas durante los últimos procesos, una descripción que llevó a Gallardo a convertirse en uno de los nombres prioritarios de Egas.

La negociación todavía debe avanzar en cuestiones deportivas y económicas, pero la primera reunión ya se produjo y el "Muñeco" quedó colocado en la pole position para asumir su primera experiencia como entrenador de una selección nacional.