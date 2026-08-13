Retiro de 250.000 minineveras Cooluli por riesgo de incendios y quemaduras en EE.UU.

CHICAGO — La empresa Cooluli ha decidido retirar aproximadamente 250.000 de sus minineveras del mercado debido a la identificación de riesgos de incendio y quemaduras. Este anuncio fue realizado el jueves por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC).

Según el aviso emitido, los modelos afectados son los refrigeradores mini de 10 y 15 litros, que presentan un interruptor eléctrico susceptible a provocar cortocircuitos. Cooluli indicó en su sitio web que "en algunas unidades más antiguas, el interruptor selector que alterna entre los modos de Enfriamiento y Calentamiento puede sobrecalentarse". Hasta el momento, la CPSC ha recibido al menos 19 reportes de incidentes relacionados, donde los productos han echado humo, emitido chispas, se han quemado, derretido o incluso incendiado.

La CPSC ha informado que estos incidentes han ocasionado daños a la propiedad que superan los 80.000 dólares, y al menos un cliente ha reportado inhalación de humo. El retiro abarca minineveras que se comercializaron a través del sitio web de Cooluli y de Amazon entre enero de 2019 y octubre de 2024, con un precio de entre 80 y 120 dólares. Solo ciertos modelos de refrigeradores de 10 y 15 litros con una fuente de alimentación interna están afectados.

"Esto se limita a lotes específicos de producción antiguos, por lo que la mayoría de los refrigeradores Cooluli no se ven afectados", aclaró la compañía. Además, el retiro no incluye sus modelos más recientes, que están equipados con una fuente de alimentación externa.

Para abordar esta situación, Cooluli enviará a los clientes afectados un kit de reparación gratuito. Los consumidores deben visitar el sitio web de la empresa para verificar si su número de modelo está incluido en el retiro. En caso afirmativo, deberán seguir las instrucciones para cortar el cable de alimentación y enviar fotos para solicitar el reemplazo gratuito.

Mientras tanto, se recomienda a los consumidores dejar de usar de inmediato las minineveras retiradas del mercado.