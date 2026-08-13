La CAF respalda a Infantino y exige que su futuro se defina en las elecciones de 2027

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, ha expresado su apoyo a Gianni Infantino en medio de la creciente incertidumbre sobre el futuro de la FIFA. Motsepe solicitó que cualquier intento de destituir al actual presidente del organismo se resuelva a través de las elecciones programadas para marzo de 2027.

"Si alguien tiene un problema con quien sea, ya sea Gianni o cualquier otro, que siga los procesos de la FIFA, es tan simple como eso", declaró Motsepe en una entrevista con Sky News.

El dirigente sudafricano enfatizó que, en caso de que se quiera destituir a Infantino, la decisión debe pasar por las urnas: "Dejen que las 211 asociaciones miembro (de la FIFA) decidan".

Esta declaración se produce en un contexto donde organizaciones como la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) han manifestado su descontento con la gestión de Infantino, demandando cambios en la conducción de la FIFA.

Uno de los puntos de controversia ha sido el proyecto Forward Enterprise, que propone la inclusión de inversores privados en la estructura de la FIFA, generando un fuerte rechazo en diferentes sectores del fútbol internacional.

Motsepe también hizo un llamado a la prudencia, recordando la cercanía de las elecciones: "Hay que ser muy prudente. Hay elecciones el año que viene. ¿No deberíamos dejar que el proceso siga su curso?", argumentó.

Las elecciones se llevarán a cabo en marzo en Rabat, Marruecos, y hasta el momento, Infantino es el único candidato confirmado, a pesar de las especulaciones sobre posibles opositores.

El presidente de la FIFA también cuenta con el apoyo del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó en sus redes sociales que "la FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al Presidente Gianni Infantino", destacando el éxito del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Trump elogió la gestión de Infantino, subrayando que "presidió justo el Mundial más exitoso" y advirtió: "Si él se va, ¡nunca volverá a ser tan exitoso o rentable!".

La Federación Irlandesa fue la última en retirar su apoyo públicamente a Infantino, mientras que varias federaciones europeas respaldan la posición de la UEFA, que está considerando un boicot a las competiciones de la FIFA mientras Infantino continúe en su cargo.

Para renovar su mandato por cuatro años, Infantino necesitará obtener la mayoría de los 211 votos.