Teorías conspirativas atribuyen erróneamente sismo en Colombia a un programa en Alaska

Una teoría conspirativa ha cobrado fuerza en las redes sociales tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el pasado lunes. Usuarios de diversas plataformas han comenzado a culpar al Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia (HAARP), ubicado en Alaska, como el responsable del terremoto.

Las publicaciones que circulan en internet afirman erróneamente que el devastador terremoto, que dejó un saldo de al menos 270 muertos y causó daños extensos, fue inducido por el HAARP, cuyo propósito es estudiar la atmósfera superior. Sin embargo, los especialistas han aclarado que la causa del sismo se debe a movimientos naturales de la corteza terrestre y no a actividades humanas.

Para aclarar la situación, se presenta un análisis detallado de los hechos. La afirmación de que el HAARP fue responsable del terremoto en Colombia es incorrecta.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha confirmado que la causa principal del terremoto en Colombia fue una "falla de desgarre", que ocurre cuando dos segmentos de la corteza terrestre se desplazan horizontalmente. El epicentro del sismo se localizó en el Pacífico colombiano, en una región que forma parte del "Cinturón de Fuego", una zona con alta actividad sísmica a nivel mundial.

"Ninguna actividad humana ha causado este terremoto", afirmó Suzan Van der Lee, sismóloga de la Universidad Northwestern. "Este terremoto ocurrió en una región propensa a sismos naturales".

Añadió que hay casos en los que la actividad humana, como la extracción de gas o la inyección de aguas residuales, puede provocar sismos de baja y moderada intensidad. Sin embargo, el terremoto en Colombia se registró a una profundidad de 110 kilómetros, una distancia al menos diez veces mayor que cualquier sismo provocado por el ser humano, puntualizó.

La Universidad de Alaska, campus Fairbanks, opera el HAARP desde 2015. Anteriormente, el programa estaba bajo la administración de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que aún son propietarias del terreno donde se encuentra el programa.

El HAARP ha sido objeto de teorías conspirativas desde que las fuerzas armadas comenzaron su construcción a principios de la década de 1990. Además de las acusaciones sobre su capacidad para provocar sismos, algunos conspiracionistas afirman falsamente que se trata de un dispositivo de control mental o que puede manipular el clima.

Los investigadores del HAARP se dedican a estudiar los procesos físicos que ocurren en las partes más altas de la atmósfera terrestre, específicamente en la termosfera y la ionosfera, utilizando transmisores de radio de alta frecuencia para calentar pequeñas regiones y observar los efectos.

Uno de los instrumentos más controvertidos del programa es su Instrumento de Investigación Ionosférica (IRI), el transmisor de radio de alta frecuencia más potente del mundo. Dean Whitman, geofísico de la Universidad Internacional de Florida, afirmó que no existe ninguna base física que respalde la idea de que las transmisiones de radiofrecuencia puedan influir en la ocurrencia de terremotos. "Las afirmaciones son ridículas", subrayó.

Whitman explicó que la energía liberada por el terremoto en Colombia fue "mucho mayor que la liberada incluso por las bombas de hidrógeno más grandes" y "millones de veces superior a la energía producida por el conjunto de antenas del HAARP". Además, el equipo del HAARP está orientado hacia arriba, no hacia abajo, donde ocurren los terremotos. Por último, indicó que los transmisores de radio utilizados en el programa generan ondas electromagnéticas que no pueden causar terremotos debido a que "involucra un conjunto completamente diferente de física".

Mientras tanto, los rescatistas continúan trabajando en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros tras el sismo en Colombia. Socios regionales han comenzado a enviar toneladas de ayuda al país desde el miércoles.