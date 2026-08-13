Cerró la casa de García Márquez en México por falta de recursos económicos

La Casa de la Literatura, localizada en el barrio Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, donde el Premio Nobel Gabriel García Márquez residió durante sus últimos 39 años, ha cerrado sus puertas al público debido a la falta de recursos.

La noticia fue anunciada por Emilia García, nieta del autor y una de las impulsoras del proyecto, quien indicó que, a pesar de los planes familiares de transformar la vivienda en un museo en el futuro, el precio actual de la entrada, 400 pesos mexicanos (aproximadamente 73.000 pesos colombianos), no ha sido suficiente para cubrir los costos de mantenimiento, según lo reportado por el diario colombiano El Espectador.

La vivienda, situada en la calle Fuego 144, fue el hogar de García Márquez y su esposa, Mercedes Barcha, desde 1975 hasta la muerte del escritor en 2014. Según la página oficial del gobierno de la Ciudad de México, en octubre de 2021, la casa fue transformada en un centro literario mediante la venta de objetos personales y memorabilia.

Desde el inicio del proyecto, uno de los objetivos principales ha sido preservar el último hogar del Nobel colombiano.

"La idea que ha unido a sus herederos es conservar esta última casa de García Márquez y de Mercedes tal y como la vivieron, dándole un nuevo giro para que la gente pueda visitarla, recorrerla y hacerse una idea del lugar donde todo eso sucedía", se menciona en la página oficial de la Casa de Literatura.

Durante el tiempo que estuvo abierta al público, los visitantes tuvieron la oportunidad de apreciar los muebles, cuadros, fotografías, libros y otros objetos personales del autor, así como el estudio ubicado en el fondo del jardín, donde se conservaba la mesa en la que García Márquez escribió obras emblemáticas como "Crónica de una muerte anunciada", "El amor en los tiempos del cólera" y "Vivir para contarla".

Además, este lugar fue donde Gabo recibió, en 1982, la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

La relación de García Márquez con México fue muy cercana. En la capital mexicana escribió "Cien años de soledad" entre 1965 y 1967, cuando residía en otra casa situada a unos quince minutos de su última residencia. La famosa novela fue publicada en 1967 por la editorial argentina Sudamericana.

"No es, pues, una segunda patria, sino otra patria distinta que se me ha dado sin condiciones, y sin disputarle a la mía propia el amor y la fidelidad que le profeso, y la nostalgia con que me los reclama sin tregua", expresó el escritor durante un discurso el 22 de octubre de 1982 en México, al recibir la Orden del Águila Azteca.