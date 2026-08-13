Flávio Bolsonaro no logra registrar su candidatura presidencial para las elecciones de Brasil

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- La campaña del senador Flávio Bolsonaro, quien se presenta como precandidato presidencial por el Partido Liberal (PL) de Brasil, anunció este jueves que no pudo registrar su candidatura a la Presidencia. Esto se debe a que su nombre figura como afiliado al partido Misión en el registro del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Con el plazo para la inscripción de candidaturas que finaliza el próximo sábado 15 de agosto, esta situación complica tanto al PL como a la campaña del senador. El partido Misión, por su parte, comunicó que fue víctima de un intento de afiliación fraudulenta de Flávio Bolsonaro, aunque el TSE descartó que la inclusión del nombre del congresista se debiera a un "hackeo" de su sistema. En cambio, el tribunal indicó que la afiliación se realizó mediante el uso indebido de una herramienta por alguien con credenciales del partido.

Además, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, apeló al Ministerio Público Electoral y ordenó la apertura de una investigación interna para esclarecer las responsabilidades en este episodio. Esta situación plantea interrogantes sobre la seguridad de los procesos de afiliación partidaria y complica el panorama político, dado que se acerca el cierre de plazos para formalizar candidaturas para los comicios de octubre.

En respuesta a la controversia, el PL presentó ante el TSE una solicitud para desafiliar a Flávio Bolsonaro del partido Misión, solicitud que actualmente está siendo evaluada por el tribunal.

Misión aseguró que identificó la afiliación indebida, sin embargo, no logró revocar el acto en el sistema del TSE.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2022), es considerado el principal candidato de la oposición al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en octubre por el Partido de los Trabajadores (PT) y lidera las encuestas de intención de voto.