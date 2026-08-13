Defensa de guantes eléctricos del ICE: una opción menos letal en la frontera de EE.UU.

FOTO: Zar fronterizo de EEUU defiende guantes de electrochoques del ICE para evitar el uso de fuerza letal

BARDSTOWN, Kentucky, EE.UU. — El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha expresado su apoyo al plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de dotar a sus agentes con guantes que pueden emitir descargas eléctricas, argumentando que esta herramienta busca reducir la necesidad de recurrir a la fuerza letal en situaciones conflictivas.

Durante una entrevista en el programa "Fox & Friends", Homan afirmó: "Es otro dispositivo para ayudar a que alguien cumpla cuando no lo está haciendo. No se puede pasar de 0 a 100, ¿verdad?, y que lo primero a lo que se recurra sea la fuerza letal".

Estas declaraciones marcan la primera defensa pública de un funcionario del gobierno de Donald Trump respecto a la decisión del ICE de invertir hasta 20 millones de dólares en la adquisición de miles de "dispositivos conductivos de distracción y desescalada" para sus agentes.

Los guantes, conocidos como G.L.O.V.E. (Generador de Bajo Voltaje), son producidos por Compliant Technologies LLC, una firma ubicada en Lexington, Kentucky. Estos dispositivos han sido utilizados por diversas cárceles y cuerpos policiales en años recientes.

El plan ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos civiles, legisladores demócratas y expertos en el uso de la fuerza, quienes argumentan que los agentes del ICE han recurrido con excesiva frecuencia a la fuerza en el marco de la política migratoria de Trump. Desde el año pasado, al menos seis personas han perdido la vida a causa de disparos efectuados por agentes migratorios.

Homan destacó que los guantes pueden ser una opción menos letal, similar a las armas aturdidoras o al gas pimienta, para utilizar en situaciones potencialmente violentas tanto en las calles como en centros de detención. No obstante, advirtió que "pasará un tiempo" antes de que los agentes puedan utilizar los guantes, ya que la agencia aún está definiendo protocolos de capacitación y otros aspectos operativos.

Por su parte, Justin Hall, custodio de la cárcel del condado de Nelson en Bardstown, comentó que su departamento ha utilizado estos guantes durante los últimos cuatro años para controlar a reclusos problemáticos. Hall afirmó que, a diferencia de las armas aturdidoras, las descargas no incapacitan ni derriban a los sospechosos, y no dejan marcas de contacto ni quemaduras.

Hall reveló que durante su entrenamiento recibió descargas de los guantes en más de 10 ocasiones, describiendo el dolor como intenso pero temporal. Aseguró que los guantes han sido una herramienta eficaz para lograr el cumplimiento de órdenes en situaciones de conflicto.

Geoffrey Alpert, profesor de criminología en la Universidad de Carolina del Sur, subrayó la necesidad de realizar investigaciones más exhaustivas sobre el uso de estos dispositivos. Aconsejó al ICE que inicie con una compra más moderada, dado el escaso conocimiento actual sobre su efectividad y uso seguro.

Alpert enfatizó que "adquirir este tipo de dispositivos para un grupo de agentes que quizás no estén capacitados en estrategias de desescalada es riesgoso. La tecnología puede ser adecuada, pero es fundamental asegurarse de que se utilice correctamente".