Florida investiga a tres sospechosos por saqueo de tumbas en al menos nueve estados de EE.UU.

ORLANDO — Las fuerzas del orden de Florida han iniciado la búsqueda de tres personas sospechosas de haber saqueado tumbas en cementerios de al menos nueve estados del país, robando reliquias familiares y otros artículos de valor. Las autoridades han emitido órdenes de arresto para los implicados, quienes han estado activos en una serie de delitos que han generado preocupación entre las comunidades afectadas.

Los individuos buscados son una madre, su hija y el novio de la hija. Según el cabo Cole Brazee, del Departamento de Policía del condado de Orange, estos sospechosos "salieron de gira por la mitad oriental de Estados Unidos", abriéndose paso a la fuerza por nichos y mausoleos en diferentes cementerios. Las órdenes de arresto permiten la extradición de Porsche Bancroft, de 32 años; su novio Drake Lee Milam, de 33; y la madre de Bancroft, Angela Garrett, de 52 años, quienes son originarios de Indianápolis.

Las investigaciones han revelado que los detectives están trabajando en al menos 20 casos en Florida, aunque se sospecha que podrían existir muchos más. Brazee indicó que los sospechosos también han saqueado tumbas en estados como Oklahoma, Minnesota, Texas, Georgia, Iowa, Carolina del Norte y Nueva York. La magnitud de sus acciones ha llevado a las autoridades a considerar que podría haber un número significativo de víctimas que aún no son conscientes de lo ocurrido.

El cabo Brazee advirtió: "Podría haber una cantidad significativa de personas que han sido victimizadas y que simplemente no lo saben todavía. Si no han visitado a un ser querido en algún tiempo y saben que está en un nicho, asegúrense de que su propiedad siga allí". La preocupación por la seguridad de los cementerios ha llevado a la comunidad a estar más alerta.

Para incentivar la colaboración ciudadana, Central Florida Crimeline ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por cualquier información que conduzca a la captura de los sospechosos. Esta situación ha generado un llamado a la acción para que las personas se mantengan informadas y revisen el estado de las tumbas de sus seres queridos.