Transformá tu hogar: 4 consejos para modernizar tu casa con tecnología

La modernización del hogar se ha convertido en una necesidad para muchos propietarios que buscan mejorar la funcionalidad y la eficiencia de sus espacios. Según Mayorga, experto en tecnología del hogar, "la posibilidad de convertir tu casa en un hogar inteligente ha cambiado la forma en que interactuamos con nuestros espacios a diario". Esto incluye el control remoto de elementos como persianas, puertas y luces, lo que brinda comodidad y seguridad.

Uno de los dispositivos más recomendados es el timbre digital con cámara, que permite a los propietarios controlar el acceso a su hogar de manera remota. Mayorga destaca que "hay momentos en que no hay nadie en casa, pero un contratista necesita acceso o un paquete debe ser entregado de manera segura". Con solo tocar un botón en el teléfono, es posible gestionar el acceso sin complicaciones.

En cuanto a la iluminación, Mayorga afirma que la iluminación empotrada es una de las mejores opciones. "Las luces más nuevas no solo ofrecen mejor iluminación, sino que también son mucho más eficientes". Para quienes desean una atmósfera más acogedora, la instalación de reguladores de intensidad puede ser una solución sencilla y efectiva.

Otro aspecto fundamental es el almacenamiento accesible. Nicholas Lundback, gerente de operaciones de ShelfGenie, sugiere ir más allá de los armarios y cajones convencionales. "Debemos enfocarnos en configuraciones que hagan que los elementos que usamos con regularidad sean más fáciles de ver, alcanzar y guardar". En la cocina, por ejemplo, las estanterías deslizables permiten que los contenidos de los armarios inferiores sean más accesibles, evitando que los objetos se pierdan en el fondo.

Finalmente, en un mundo donde los dispositivos móviles son extensiones de nosotros mismos, la necesidad de estar conectados es crucial. Ben Kolo, propietario de Mr. Electric, menciona que "muchas casas fueron construidas antes de que la demanda de carga eléctrica que vemos hoy en día existiera". Actualizar los enchufes para incluir puertos de carga puede simplificar la vida diaria, eliminando la necesidad de lidiar con un enredo de cables.