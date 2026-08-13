Seis pequeñas decisiones de diseño que transformarán tu hogar de inmediato

Transformar un hogar no siempre requiere una renovación a gran escala; de hecho, pequeñas decisiones de diseño pueden generar un impacto sorprendente. Ya sea que se cuente con un presupuesto ajustado o se desee invertir en un elemento de diseño que destaque, un solo cambio puede ofrecer una mejora visual instantánea.

Para conocer cuáles son esas decisiones de diseño que marcan la diferencia, se consultó a diseñadores profesionales de todo el país. Ellos compartieron seis elecciones de diseño que consideran fundamentales. El hilo común entre estas recomendaciones es la intencionalidad detrás de cada elección.

1. Cambiar el hardware de construcción. La diseñadora de interiores Kathy Kuo, fundadora de Kathy Kuo Home en Nueva York, destacó que reemplazar el hardware estándar por piezas más elegantes y personales es su elección favorita. Elementos como tiradores en forma de media luna para los gabinetes de cocina y pomos escultóricos para los cajones del baño pueden marcar la diferencia. Para los acabados, recomienda el latón sin lacar o el níquel pulido, que desarrollan una pátina rica con el tiempo, aportando carácter al espacio.

2. Tratar la iluminación como un elemento de diseño. La iluminación, a menudo considerada un elemento práctico, puede transformarse en un destacado del diseño. Craig Gritzen, fundador de Curated Style Collective en Los Ángeles, sugirió combinar la iluminación superior con capas de luz provenientes de apliques, lámparas de pie y de mesa. Esta combinación no solo resalta la arquitectura del espacio, sino que también establece la atmósfera adecuada.

3. Aplicar la técnica de color drenante. Esta técnica consiste en pintar las paredes, techos y molduras con el mismo color, lo que otorga personalidad a la habitación y resalta características arquitectónicas. Brooke Fosburg, co-propietaria de Linden + Co. Interiors en Chicago, mencionó que el efecto es intencional y no cuesta más que usar pintura blanca en techos y molduras.

4. Pintar el techo. Samantha-Jane Agbontaen, diseñadora de interiores, sugirió que muchas personas ignoran el potencial del techo al renovar. Usar un color inesperado en el techo puede cambiar completamente la percepción de la habitación, especialmente con la luz de la tarde.

5. Extender el material de la encimera hasta el salpicadero. En las renovaciones de cocina, Fosburg recomendó instalar el mismo material de la encimera en la pared como salpicadero. Esta elección crea un look minimalista y permite que la textura de la piedra resalte.

6. Usar un papel tapiz impactante. Para aquellos que buscan hacer una inversión en un elemento de diseño, Gail Jamentz, diseñadora principal de Soul Interiors Design, recomendó el uso de un papel tapiz floral espectacular. Para quienes deseen experimentar con patrones audaces, sugirió comenzar en un espacio pequeño como un baño, donde el impacto visual puede ser significativo sin requerir una gran inversión.