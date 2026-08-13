La AgTech Week, gran éxito en Rio Cuarto: "Es unir al campo con la tecnología"

La AgTech Week 2026 finaliza en Río Cuarto, destacando la unión entre agricultura y tecnología. Este evento, que se lleva a cabo por segunda vez consecutiva, atrae a empresas y emprendedores del sector tecnológico que buscan innovar en el campo.

En el cierre de la misma, Luciano Nicora, uno de los directores del Clúster AgTech Río Cuarto, resumió con claridad la visión que impulsó el encuentro: construir una “capa de tecnología” sobre el sector productivo más competitivo del país para potenciar su capacidad de generar dólares y proyectar a Argentina a escala global.

Nicora, abogado de formación que terminó abrazando el emprendedorismo tecnológico, enfatizó el propósito social del clúster. “Estamos mirando la zona núcleo productiva de Argentina —Buenos Aires, Santa Fe, sur de Córdoba, Villa María y San Francisco—, una de las más importantes del mundo”, explicó.

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Allí conviven productores de tercera y cuarta generación, herederos de abuelos y bisabuelos que llegaron, trabajaron la tierra y transmitieron el valor del esfuerzo. Ese mismo sector, unido hoy al petróleo y a la minería, sigue siendo el gran generador de divisas. La oportunidad histórica, dijo, consiste en sumarle una capa tecnológica que potencie lo que ya funciona.

El evento de estos dos días buscó precisamente poner en valor ese proceso en marcha: invitar al sector tecnológico argentino y del mundo a pensar cómo mejorar la producción agropecuaria del núcleo productivo. “Es unir al campo con la tecnología”, sintetizó.

Entre los temas destacados en el evento, Nicora menciona tres conceptos clave: bioinsumos, agricultura de precisión y biotecnología. En cuanto a los bioinsumos, explicó que "el desafío es cómo reemplazar químicos dañinos por alternativas de menor impacto".

La agricultura de precisión se centra en la digitalización de la producción agropecuaria, permitiendo a los productores tomar decisiones informadas basadas en datos. Nicora señaló que "el agro va a dejar de ser tan crítico el campo como los datos".

Finalmente, mencionó la biotecnología como una línea de trabajo que busca modificar genéticamente las plantas para aumentar la productividad. "Esto dice corriendo el límite geográfico", explicó, refiriéndose a la posibilidad de cultivar en condiciones menos favorables.

La AgTech Week dejó en claro que Río Cuarto y la zona núcleo no solo producen granos: también están generando conocimiento, startups y vínculos internacionales para que esa producción sea más eficiente, sustentable y competitiva.

Entrevista de La Argentina Posible.