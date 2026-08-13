El rugby como herramienta de reinserción: Fénix, el nuevo equipo del penal de Villa María

FOTO: Fénix, el equipo de Rugby del penal de Villa María. (Foto:Villa María Ya)

El juez de ejecución penal de Villa María, doctor Arturo Ferreira, destacó en diálogo con Cadena 3 el inicio del programa de rugby en el penal, denominado Fénix.

Este proyecto, que se implementa en varias cárceles del país, tiene como objetivo ofrecer a los internos la posibilidad de reconvertirse y encontrar una nueva oportunidad.

El programa selecciona a un grupo de internos, quienes son elegidos por su comportamiento y condiciones físicas, para enseñarles el juego del rugby.

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El rugby no solo es un deporte, sino que fomenta valores como la camaradería, solidaridad y disciplina. "Motivar a esta gente que ha tenido algún problema con la ley a que primero aprendan a respetar las reglas y luego a convivir es fundamental", explicó Ferreira.

El juez resalta que el interés por participar en el programa ha sido muy alto, lo que motiva a otros internos a mejorar su comportamiento. "Logramos que, al presentar el programa, había muchísima más demanda de la que hemos podido contener", señaló.

El nombre Fénix, que simboliza el resurgimiento, ha sido bien recibido por los internos. Ferreira menciona que el programa busca darles herramientas para reintegrarse a la sociedad y evitar reincidencias. "Todos tenemos un tropiezo en la vida y tal vez de esta manera es una forma de hacerlo acompañado", indicó.

El respaldo de clubes de rugby locales, como el Jockey Club de Villa María y el San Martín, fortalece el programa. Ferreira afirmó que el rugby puede servir para que los internos se sientan contenidos y respetados, creando un sentido de comunidad.

El primer encuentro de los internos con otros clubes de rugby de penales está programado para septiembre. Ferreira asegura que algunos internos ya tienen experiencia previa en el deporte, lo que aumenta las expectativas del programa.

Entrevista de La Argentina Posible.