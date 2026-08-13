Los Topos de México se integran a las tareas de rescate tras el sismo en Colombia

FOTO: Rescatistas participando en las labores de búsqueda y rescate tras un sismo, en la ciudad de Pereira, Colombia.

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció que el equipo de rescate mexicano conocido como Los Topos se unirá a las labores de búsqueda y rescate en el oeste de Colombia, tras el devastador terremoto que afectó a la región. Esto se produce a pesar de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella había comunicado anteriormente que solo permitiría la entrada de grupos de rescate de cuatro países: Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

Éder compartió en un mensaje en X que tuvo una reunión con el empresario colombo-venezolano Jahir Reyes y con Héctor ‘El Chino’ Méndez, líder de Los Topos Aztecas, quienes ya se encontraban en Cali para colaborar en las tareas de rescate. El alcalde destacó la importancia de su llegada para ayudar a las víctimas del desastre.

En un video que acompañó su anuncio, Jahir Reyes explicó que un grupo de empresarios colombianos, entre los que se incluye, se ha organizado para coordinar el transporte y la ayuda internacional junto con Los Topos de México, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otros países. Reyes hizo un llamado a la comunidad para que apoye esta gestión, enfatizando que "nuestros hermanos nos necesitan".

El empresario también expresó su agradecimiento al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, por haber permitido el ingreso de la asistencia internacional. En el mismo video, Alejandro Éder agradeció a De la Espriella, a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y a los empresarios que se han unido para ayudar, así como a los rescatistas de diversos países que llegaron a Cali para prestar su apoyo.

En el video, Elsa Noguera, quien fue enviada a Valle del Cauca en representación del Gobierno, destacó la importancia de la colaboración internacional, afirmando que "este gran apoyo de expertos seguramente va a salvar muchas vidas". Junto a las autoridades presentes, Méndez de Los Topos México también agradeció a los "hermanos caleños" por la cálida bienvenida que recibieron al llegar a la ciudad.