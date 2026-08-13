Un juez federal rechaza la demanda de Trump contra Harvard por supuestos actos de antisemitismo

WASHINGTON — Un juez federal en Boston desestimó el jueves una demanda del gobierno del presidente Donald Trump que acusaba a la Universidad de Harvard de ignorar el acoso a estudiantes judíos.

La decisión del juez de distrito Richard G. Stearns indicó que el gobierno no logró demostrar una violación en curso de las leyes federales de derechos civiles. El magistrado señaló que la demanda, presentada en marzo, se centra en su mayoría en incidentes ocurridos durante el año académico 2023-2024, y algunos pocos de marzo de 2025.

El juez argumentó que los casos eran "demasiado aislados y episódicos" para probar una violación persistente de derechos civiles en el campus de Cambridge, Massachusetts.

Ni Harvard ni el Departamento de Justicia comentaron sobre la decisión.

La demanda acusaba a Harvard de no proteger a estudiantes judíos durante manifestaciones propalestinas que sacudieron el campus tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. El gobierno de Trump sostenía que las autoridades de Harvard no hicieron nada mientras estudiantes judíos eran "acosados, agredidos físicamente, perseguidos y les escupían".

En un comunicado posterior a la presentación de la demanda, Harvard expresó que "se preocupa profundamente por los miembros de nuestra comunidad judía e israelí y sigue comprometida a garantizar que sean acogidos, respetados y puedan prosperar en nuestro campus".

El presidente de Harvard, Alan M. Garber, afirmó que la universidad formó un grupo de trabajo para combatir el antisemitismo. La universidad también contrató a un nuevo jefe académico y nuevos decanos y reformó sus políticas disciplinarias para hacerlas "más coherentes, justas y eficaces", manifestó Garber.

La demanda buscaba recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales para investigación otorgadas a Harvard desde octubre de 2023. Funcionarios de Trump argumentaron que tenían derecho a recuperar el dinero en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación basada en la raza o el origen nacional.

Esta demanda es solo una de varias acciones que el gobierno ha emprendido contra Harvard desde que la universidad rechazó una lista de exigencias formuladas por la Casa Blanca tras el regreso de Trump al cargo el año pasado. Además, las autoridades han intentado recortar el financiamiento de Harvard para la investigación y limitar su capacidad para matricular a estudiantes extranjeros y a miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

En otro caso legal el año pasado, un juez federal ordenó al gobierno de Trump revertir más de 2.600 millones de dólares en recortes de financiación federal a Harvard. Esa decisión concluyó que la Casa Blanca impuso condiciones inconstitucionales a la financiación federal, utilizando el antisemitismo como una "cortina de humo para un ataque selectivo, motivado ideológicamente" contra las universidades.

Pese a su amarga disputa, Harvard y el gobierno actual han mantenido algunas negociaciones. Trump mencionó que ambas partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, cuando el Departamento de Justicia presentó esta demanda de derechos civiles en marzo, se evidenció un estancamiento extraordinario. En general, cuando se determina que las universidades infringen la ley federal de derechos civiles, suelen alcanzar el cumplimiento mediante acuerdos voluntarios.