Murió Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño que quedó en silla de ruedas tras una pelea

Prichard Colón, el exboxeador puertorriqueño de 33 años, falleció tras más de diez años de sufrimiento a raíz de lesiones cerebrales severas que sufrió durante una pelea en 2015.

La noticia fue confirmada por su padre en un comunicado publicado en Facebook. Colón pasó gran parte de su vida en una silla de ruedas debido a un hematoma subdural que le provocó daños irreversibles en su cerebro. Su estado de salud se deterioró tras un combate contra Terrel Williams, donde recibió golpes ilegales que marcaron su destino.

El padre de Prichard, en su mensaje, expresó: “Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”. También mencionó que intentó cumplir el deseo de su hijo de regresar a Puerto Rico y agradeció a quienes lo apoyaron durante todos esos años.

Colón había entrado a la pelea del 17 de octubre de 2015 con un récord invicto de 16-0 y 12 nocauts, pero recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza, conocidos como “golpes de conejo”, que le causaron el hematoma que cambió su vida.

Después de recibir esos impactos, Colón estuvo en coma durante 211 días en el Hospital Shepherd Institute de Atlanta, Georgia. Al despertar, las secuelas neurológicas y motoras fueron devastadoras e irreversibles.

Su madre, Nieves Meléndez, se dedicó a cuidarlo las 24 horas del día, buscando mejorar su condición a través de terapias. La vida de Prichard se transformó drásticamente desde aquel día, enfrentando días de angustia e incertidumbre que culminaron en un diagnóstico grave.

Un año después del suceso, la Comisión Mundial de Boxeo (WBC) implementó una regla conocida como “Prichard Colón”, que reforzó la prohibición de los golpes dirigidos a la parte posterior de la cabeza.