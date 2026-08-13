Tripulación de barco yemení relata su caótico rescate tras ataque hutí que dejó 6 muertos

MOKHA, Yemen — Tripulantes de un buque comercial yemení que lograron sobrevivir a un ataque letal de los rebeldes hutíes a inicios de esta semana relataron que un segundo misil impactó la embarcación mientras se llevaban a cabo las labores de rescate tras el primer ataque, lo que generó aún más caos y víctimas.

En total, tres misiles balísticos lanzados por los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, alcanzaron el barco en el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a la costa de Yemen, mientras se preparaba para entrar al puerto. Este ataque dejó un saldo de seis muertos y al menos nueve heridos, según informaron las autoridades yemeníes.

El ataque forma parte de una escalada en la campaña de los hutíes y constituye su primer ataque mortal de este año contra una embarcación que navega por el estrecho, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y por el que transita aproximadamente el 12% del comercio mundial.

"La gente se estaba quemando... era una escena extraña, como del fin del mundo", relató Zaheer Ahmed, un tripulante paquistaní que se recupera en un hospital de la ciudad portuaria de Mokha.

"Grité pidiendo ayuda y un soldado yemení acudió en mi auxilio", agregó Ahmed, quien resultó herido en ambas piernas.

Los tres tripulantes entrevistados por la agencia Associated Press en el hospital describieron un incendio intenso, pánico y daños significativos a bordo del barco, que fue impactado antes del amanecer del martes.

Muhammad Alteno, un tripulante indonesio, expresó que estaba en "shock total" tras ver morir a otro compañero indonesio, un amigo, en el ataque. Alteno intentó rescatar a su amigo, quien había quedado atrapado en el cuarto que compartían, tras el primer impacto de misil.

"Pero las llamas eran tan intensas que no podía respirar", señaló Alteno. "Logré escapar con algunos de los (otros) tripulantes".

En el ataque, perdieron la vida dos integrantes de las Fuerzas Nacionales de Resistencia, aliadas del gobierno de Yemen, así como tres tripulantes de Pakistán.

Este ataque es uno de los muchos perpetrados por los hutíes en las últimas semanas, quienes, según el ejército yemení, han matado a fuerzas gubernamentales y civiles en una campaña de escalada contra la ciudad de Mokha, controlada por el gobierno, y otras zonas. El grupo rebelde también ha intensificado sus ataques contra tropas e instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení.

Los ataques amenazan con reavivar la guerra civil en Yemen tras una tregua negociada por la ONU en 2022 y podrían abrir un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

Los hutíes han declarado recientemente un bloqueo a los barcos vinculados a Arabia Saudí que salen del estrecho de Bab al-Mandeb, en represalia por un asedio saudí que dura años sobre Yemen y por ataques recientes contra la capital controlada por los hutíes, Saná. Han afirmado que solo detendrán embarcaciones conectadas con Arabia Saudí o que entren y salgan de sus puertos en el mar Rojo.

Durante un bloqueo similar que anunciaron durante la guerra en Gaza, los hutíes atacaron más de 100 embarcaciones antes de que una dura campaña aérea de Estados Unidos e Israel pusiera fin a los ataques a principios de 2025.

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Ezzidin reportó desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.