FOTO: Advierten por medidas judiciales que podrían afectar el secreto de fuentes periodísticas en Brasil.

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) manifestó su preocupación por recientes medidas judiciales adoptadas en Brasil que involucran al periodista Luís Pablo y a personas señaladas como sus fuentes de información.

La entidad reconoció las facultades de las autoridades para investigar posibles delitos, siempre dentro del marco legal y con respeto por las garantías del debido proceso. Sin embargo, advirtió que esas actuaciones deben preservar las normas constitucionales que protegen la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio independiente del periodismo.

Uno de los principales puntos señalados por la AIR es la necesidad de garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas, un derecho reconocido expresamente por la Constitución brasileña.

Qué dice la Constitución de Brasil

La AIR recordó que el artículo 5°, inciso XIV, de la Constitución de Brasil establece la protección del secreto de la fuente cuando sea necesario para el ejercicio profesional.

Para la organización, esta garantía resulta fundamental para asegurar el flujo de información de interés público y el funcionamiento de una sociedad democrática.

En ese sentido, sostuvo que cualquier medida que pueda permitir identificar directa o indirectamente a una fuente debido a la información que proporcionó a un periodista podría generar un efecto inhibidor sobre quienes aportan datos de interés público.

La entidad consideró que una eventual vulneración de esa protección no solo afectaría a los profesionales de prensa involucrados, sino también al derecho de la sociedad a buscar y recibir información.

El pedido a las autoridades brasileñas

La AIR remarcó que las investigaciones sobre posibles conductas ilícitas deben desarrollarse mediante procedimientos compatibles con la protección de la actividad periodística.

En particular, planteó que el periodista, sus comunicaciones, sus archivos y sus fuentes no deben convertirse en herramientas destinadas a determinar el origen de informaciones obtenidas en el ejercicio profesional.

La organización también sostuvo que las controversias derivadas de publicaciones periodísticas deben ser analizadas dentro del marco de las garantías propias de una sociedad democrática.

Según la AIR, las actuaciones judiciales deben evitar medidas que puedan generar intimidación o desalentar el ejercicio del periodismo y la publicación de información de interés público.

Respaldo de entidades periodísticas brasileñas

La AIR señaló que acompaña la preocupación expresada en Brasil por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT), la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER).

En ese marco, hizo un llamado a las autoridades brasileñas para que, durante cualquier investigación, garanticen plenamente el secreto constitucional de las fuentes, la libertad de prensa y el libre ejercicio de la actividad periodística.

La AIR consideró que esas garantías constituyen pilares esenciales del Estado Democrático de Derecho y pidió que sean preservadas durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.