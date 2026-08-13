OpenAI lanza 'Ultrafast', modo que acelera GPT-5.6 Sol hasta 14 veces más rápido
OpenAI presentó 'Ultrafast', una versión acelerada de su modelo GPT-5.6 Sol, que promete trabajar 14 veces más rápido. Este avance busca atraer a usuarios empresariales.
FOTO: OpenAI lanza 'Ultrafast' para acelerar GPT-5.6 Sol
La empresa de inteligencia artificial OpenAI lanzó recientemente un nuevo modo denominado 'Ultrafast', diseñado para aumentar significativamente la velocidad de procesamiento de su modelo más avanzado, GPT-5.6 Sol. Este modo promete operar a 14 veces la velocidad de procesamiento estándar, lo que permite generar hasta 750 tokens de salida por segundo. Los tokens representan las distintas piezas de texto que un modelo de lenguaje genera al interactuar con un usuario.
En su comunicado, OpenAI destacó que "hasta ahora, obtener velocidad en tiempo real generalmente implicaba elegir un modelo más pequeño o especializado". Con el lanzamiento de 'Ultrafast', la compañía apunta a ofrecer "más trabajo útil por segundo".
La competencia en el sector también se intensifica, ya que otras empresas como Anthropic han lanzado versiones aceleradas de sus modelos. Por ejemplo, Claude, otro modelo de inteligencia artificial, también ofrece un modo rápido, aunque no alcanza la velocidad que promete OpenAI.
El nuevo modo Ultrafast está destinado a ser utilizado en diversas aplicaciones empresariales, incluyendo respuesta a incidentes, atención al cliente, análisis del mercado financiero y comercio electrónico, entre otros. Actualmente, esta función se encuentra en fase de vista previa y está disponible para un grupo selecto de clientes, aunque OpenAI planea ampliar el acceso a medida que aumente la capacidad.
Lectura rápida
¿Qué es 'Ultrafast'?
'Ultrafast' es un nuevo modo lanzado por OpenAI que acelera el procesamiento del modelo GPT-5.6 Sol hasta 14 veces más rápido.
¿Cuándo se lanzó?
El modo fue presentado el 13 de agosto de 2026.
¿Quién lo desarrolló?
El modo fue desarrollado por OpenAI, una de las principales empresas en inteligencia artificial.
¿Cómo funciona?
Permite generar hasta 750 tokens por segundo, mejorando la eficiencia en diversas aplicaciones empresariales.
¿Qué dicen los competidores?
Otros modelos como Claude de Anthropic también han lanzado versiones aceleradas, pero no alcanzan la velocidad de 'Ultrafast'.