OpenAI lanza 'Ultrafast', modo que acelera GPT-5.6 Sol hasta 14 veces más rápido

La empresa de inteligencia artificial OpenAI lanzó recientemente un nuevo modo denominado 'Ultrafast', diseñado para aumentar significativamente la velocidad de procesamiento de su modelo más avanzado, GPT-5.6 Sol. Este modo promete operar a 14 veces la velocidad de procesamiento estándar, lo que permite generar hasta 750 tokens de salida por segundo. Los tokens representan las distintas piezas de texto que un modelo de lenguaje genera al interactuar con un usuario.

En su comunicado, OpenAI destacó que "hasta ahora, obtener velocidad en tiempo real generalmente implicaba elegir un modelo más pequeño o especializado". Con el lanzamiento de 'Ultrafast', la compañía apunta a ofrecer "más trabajo útil por segundo".

La competencia en el sector también se intensifica, ya que otras empresas como Anthropic han lanzado versiones aceleradas de sus modelos. Por ejemplo, Claude, otro modelo de inteligencia artificial, también ofrece un modo rápido, aunque no alcanza la velocidad que promete OpenAI.

El nuevo modo Ultrafast está destinado a ser utilizado en diversas aplicaciones empresariales, incluyendo respuesta a incidentes, atención al cliente, análisis del mercado financiero y comercio electrónico, entre otros. Actualmente, esta función se encuentra en fase de vista previa y está disponible para un grupo selecto de clientes, aunque OpenAI planea ampliar el acceso a medida que aumente la capacidad.