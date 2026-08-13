Carolina Ramírez regresa como Yeimy en los shows de La Reina del Flow en Buenos Aires

FOTO: Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy en los shows de La Reina del Flow en Buenos Aires.

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La reconocida actriz colombiana Carolina Ramírez se prepara para retomar su icónico papel de Yeimy Montoya en los shows de La Reina del Flow, que tendrán lugar en Buenos Aires los próximos 14 y 15 de septiembre en el Movistar Arena. La función del 14 de septiembre ha agotado todas sus localidades, mientras que aún hay entradas disponibles para la presentación del día siguiente, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie.

Esta coproducción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment promete un espectáculo emocionante, donde los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar del reencuentro entre Yeimy y Charly, personajes emblemáticos de la serie. Ramírez participará en ambas fechas, acercándose nuevamente al público argentino, en un evento que combina música, narrativa y performance.

El show no solo incluye la interpretación de los personajes, sino que también presenta una variedad de canciones que han marcado la historia de la serie, tales como "Perdóname", "Reflejo", "Fénix", "Estamos perdiendo el tiempo" y "Que arda el fuego". Con una propuesta escénica que fusiona elementos visuales de alto impacto, el evento busca revivir la travesía de Yeimy Montoya, quien lucha por recuperar su lugar en el mundo de la música.

La Reina del Flow, galardonada con el Emmy Internacional a Mejor Telenovela y emitida en más de 180 países, se presentará en Latinoamérica tras una gira exitosa en España, donde se espera atraer a más de 120.000 espectadores. El espectáculo en Buenos Aires se presenta como una oportunidad única para los fanáticos de vivir la historia de Yeimy y su fuerza a través de su talento.

Las entradas para la función del 15 de septiembre están disponibles en el sitio oficial del Movistar Arena, donde los seguidores pueden asegurar su lugar en esta experiencia inolvidable.