Escándalo en Córdoba: detuvieron a dos policías acusados de liberar zonas para una banda de ladrones

Dos integrantes de la Policía de Córdoba fueron detenidos, acusados de integrar una banda investigada por violentos asaltos cometidos durante los últimos meses en la capital provincial.

Los detenidos fueron identificados como Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa. El procedimiento, ordenado por el fiscal Juan Pablo Klinger, incluyó un allanamiento en la base del Comando de Acción Preventiva (CAP) 19, que tiene a su cargo la cobertura de la zona de barrio San Roque.

Según pudo averiguar Cadena 3, los uniformados habrían ocupado un rol preponderante dentro de la estructura delictiva. La principal sospecha es que suministraban información sensible sobre los recorridos y horarios de los patrulleros.

Además, habrían monitoreado minuto a minuto los movimientos de otros móviles policiales para indicarles a los delincuentes cuándo podían ingresar a las viviendas y en qué momento debían retirarse. De esa manera, se habrían asegurado de que las zonas permanecieran liberadas durante los asaltos.

Uno de los hechos investigados ocurrió durante la madrugada del 20 de abril en una vivienda de barrio Urca. Un grupo de delincuentes violentó una ventana, irrumpió en el domicilio y sorprendió mientras dormían a los integrantes de una familia.

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Los asaltantes maniataron al matrimonio y a sus hijos, golpearon a las víctimas y desvalijaron la propiedad. Durante el ataque también los obligaron a efectuar transferencias bancarias, con las que les vaciaron las cuentas.

El botín superó los $17 millones. Además, la banda se llevó las dos camionetas pertenecientes a la familia. Por este episodio, la Fiscalía ya había dispuesto 11 detenciones, a las que ahora se sumaron las de los dos policías.

La investigación también abarca otro asalto ocurrido el 5 de abril en un edificio de calle Jujuy, en la capital provincial. En esa oportunidad, un grupo de delincuentes trepó hasta conseguir ingresar en un departamento, donde redujo a una pareja.

Con una modalidad similar, los atacantes obligaron a las víctimas a realizar transferencias bancarias y les sustrajeron una importante suma de dinero.

Los allanamientos y las nuevas detenciones forman parte de una investigación de mayor alcance contra una organización acusada de ejecutar violentos golpes en distintos sectores de la ciudad de Córdoba. La pesquisa continúa para determinar la participación de cada uno de sus presuntos integrantes.

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Informe de Juan Federico.