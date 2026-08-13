Las Leonas buscan mantener su mística y alcanzar la gloria en el Mundial 2026

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Mercedes Margalot y Soledad García, dos destacadas figuras en la historia de Las Leonas, reflexionaron sobre el estado actual del seleccionado argentino y sus expectativas de cara al próximo Mundial de hockey, que se llevará a cabo del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos.

Ambas coincidieron en que el equipo "mantiene la esencia, la mística y el compromiso que han caracterizado al conjunto nacional a lo largo de las últimas décadas".

"Jugar un Mundial es una de las máximas responsabilidades que puede tener una jugadora. Vestir la camiseta argentina es un orgullo enorme", enfatizaron las exjugadoras, quienes también resaltaron el reto que enfrentará el seleccionado tras haber llegado a la final en la última edición ante Países Bajos.

La presión de competir al más alto nivel fue otro de los temas abordados: "La presión debe transformarse en una responsabilidad positiva. Hay que disfrutar, porque jugar un Mundial es una experiencia única", explicaron.

Para las jugadoras más jóvenes, dejaron un consejo claro: aprovechar cada instante, ya que oportunidades como esta no se presentan de la misma forma nuevamente.

Al comparar al actual plantel con las generaciones anteriores, hallaron un punto en común: "La mística, el legado y el amor por la camiseta continúan presentes".

Las referentes también hicieron hincapié en una diferencia: "Este equipo es más homogéneo. No sería justo destacar a una sola jugadora como la figura clave".

Respecto a los rivales, coincidieron en que todos serán importantes en el camino hacia la definición, pero que Alemania se perfila como uno de los mayores desafíos en la fase inicial, mientras que Países Bajos sigue siendo el principal oponente a vencer.

El objetivo de Margalot y García es claro: "Hay que llegar hasta lo más alto, pero sin perder los valores que históricamente han distinguido a Las Leonas".

Cómo será el Mundial de hockey

El Mundial de Hockey 2026 se desarrollará del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos, y contará con un formato distinto al de ediciones anteriores, con 16 selecciones. Será transmitido en su totalidad por ESPN y Disney+.

En la fase inicial, los equipos estarán divididos en cuatro grupos de cuatro, donde cada selección disputará tres partidos: Las Leonas formarán parte del Grupo B junto a Alemania, Estados Unidos y Escocia.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a una segunda fase, mientras que los terceros y cuartos también seguirán en competencia para definir las posiciones finales.

Los equipos clasificados de los grupos A y D integrarán un nuevo grupo de ocho, mientras que los provenientes de B y C formarán otro.

En esta segunda etapa, los resultados de la fase inicial contra los equipos que vuelvan a compartir grupo se arrastrarán, lo que le dará un valor especial a cada partido.

Los dos mejores de cada uno de los grupos principales avanzarán a las semifinales.

Posteriormente, se llevarán a cabo las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, aunque los equipos que no lleguen a esas instancias también jugarán para determinar su posición definitiva en el Mundial.

La final femenina se jugará el 29 de agosto en Amstelveen, Países Bajos, mientras que la masculina será el 30 de agosto en Wavre, Bélgica.