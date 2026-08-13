Boca: Arruabarrena planea rotaciones tras el triunfo en Sudamericana y define el equipo ante Platense

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Boca Juniors dio un paso importante en la Copa Sudamericana tras vencer 3 a 1 a Recoleta en el encuentro de ida por los octavos de final. Sin embargo, la carga de partidos exige a Rodolfo Arruabarrena gestionar los esfuerzos de su plantel.

Por este motivo, el entrenador está considerando la posibilidad de reservar a algunos de sus jugadores clave para el partido de este sábado contra Platense en el Torneo Clausura, teniendo en cuenta que la revancha en Paraguay se disputará el próximo martes.

El "Vasco" se muestra satisfecho con el rendimiento que ha encontrado en su segunda etapa al frente del equipo y busca evitar riesgos innecesarios.

Para la formación del equipo, tomará en cuenta la cantidad de minutos jugados por cada futbolista, y podría implementar varios cambios en la alineación.

Miguel Merentiel, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Lautaro Blanco son los principales candidatos a ser preservados en este encuentro.

La actuación de Merentiel ha sido inconsistente, marcando solo un gol en el partido de ida contra O'Higgins, lo que ha llevado a Arruabarrena a contemplar darle tiempo de juego a Enner Valencia, quien aún no está en condiciones de ser titular, pero podría compartir el tiempo en cancha con el uruguayo.

En la defensa, Di Lollo podría ser reemplazado por Nicolás Figal, mientras que Lozano podría dejar su lugar a Dylan Gorosito.

Lozano ha enfrentado problemas físicos desde su llegada al club, y Blanco, quien ha sido titular en todos los partidos, también es un candidato a descansar, con Malcom Braida como posible reemplazo.

Además, Arruabarrena debe decidir el rol de Tomás Aranda y Leonel Flores, quienes son considerados fundamentales en el ataque del equipo.

Ambos jugadores cuentan con alternativas sólidas: Alan Velasco, en su mejor forma desde su llegada a Boca, y Sebastián Villa, un jugador de gran experiencia aunque aún no ha recuperado su mejor nivel.