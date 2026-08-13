Audrey Werro avanza a la final de 800 m tras una caída en las semifinales europeas

FOTO: Werro logra un puesto en la final de 800 m tras caer en semifinal del Europeo

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — La destacada atleta suiza Audrey Werro ha logrado un puesto en la final de los 800 metros después de haber caído en su semifinal durante los campeonatos europeos el jueves. Esta decisión permite a Werro mantener su oportunidad de competir por la medalla de oro el viernes por la noche, donde se enfrentará a la actual campeona olímpica Keely Hodgkinson y a la talentosa atleta neerlandesa Femke Broeders-Bol.

Werro estaba liderando su serie en el Alexander Stadium cuando ocurrió la caída. Las grabaciones mostraron que la mano izquierda de Anais Bourgoin impactó su pie derecho, lo que provocó que Werro cayera durante la última curva.

A finales de junio, Werro había registrado el tercer mejor tiempo femenino de la historia en esta categoría, con un tiempo de 1 minuto, 53.80 segundos. Tras la caída del jueves, se levantó y trotó hasta la meta, finalizando con un tiempo de 2:35.35. Posteriormente, apeló su posición y logró avanzar con éxito a la final.

“Todo iba bien y de repente estaba en el suelo. Solo tengo algunos rasguños y me arrancaron el dorsal, pero estoy bien. El cuerpo está bien”, afirmó Werro tras el incidente.

Hodgkinson, la atleta británica que ha expresado su deseo de romper el récord mundial de los 800 metros, ganó la otra semifinal con un tiempo de 1:57.38, superando apenas a Broeders-Bol, quien ha destacado en su primer año en esta distancia tras su cambio desde los 400 con vallas.

El récord mundial femenino en los 800 metros, establecido en 1983 por Jarmila Kratochvilova, es de 1:53.28.