Impactante incidente en vuelo de Ryanair: ventana rota por piezas de motor tras despegue en Grecia

FOTO: Reporte: Ventana de avión de Ryanair se rompió debido a impacto de piezas de motor

Un vuelo de Ryanair enfrentó una situación crítica el mes pasado, cuando partes desprendidas de un motor impactaron una ventanilla poco después de despegar de Tesalónica, Grecia. Este incidente, ocurrido el 10 de julio, generó una emergencia a bordo que resultó en que un pasajero de 61 años casi es succionado fuera del avión.

Según el informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), la ruptura de una pala del ventilador del motor causó daños severos en la ventanilla, además de afectar otras áreas del fuselaje. Durante la investigación, se encontraron restos de aves en el motor, lo que indica que el avión pudo haber chocado con aves al despegar.

El pasajero afectado sufrió lesiones en el cuello y el hombro, así como quemaduras por fricción, pero fue rescatado por otros viajeros que lo ayudaron a regresar al interior del Boeing 737-800. Después del incidente, los auxiliares de vuelo informaron que escucharon un fuerte ruido y vieron humo en la cabina antes de que las máscaras de oxígeno cayeran del techo.

El hombre, que estaba sentado junto a la ventanilla en la fila 11, fue trasladado a la fila 12, donde recibió atención de un médico que también era pasajero. Otros viajeros utilizaron una caja metálica para intentar cubrir la ventanilla rota hasta que el avión pudiera aterrizar.

Videos compartidos por Radio Tesalónica muestran a los pasajeros con máscaras de oxígeno y la ventanilla destrozada. Tras el incidente, el avión regresó a Tesalónica y aterrizó sin más complicaciones. Un pasajero recibió asistencia médica en tierra.

La NTSB ha señalado que las palas del ventilador del motor que falló habían sido inspeccionadas en mayo y noviembre de 2025 sin daños reportados. Sin embargo, en el último año, se habían registrado cuatro impactos presuntos con aves en ese motor, de los cuales se encontraron restos tras dos de esos incidentes.

En respuesta a la situación, el director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, fue reprendido por la NTSB tras afirmar que la investigación se centraba en daños por objetos extraños y no en la antigüedad del avión. La investigación fue delegada a la NTSB por la Autoridad Helénica de Investigación de Seguridad Aérea y Ferroviaria de Grecia.

El avión, que puede transportar hasta 189 pasajeros, fue entregado a Ryanair en 2008. Después de ascender a más de 15,000 pies, el vuelo descendió a 6,000 pies para quemar combustible antes de regresar a Tesalónica una hora después del despegue.