Luigi Mangione podría declararse culpable en el caso federal por asesinato de CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK — Luigi Mangione está considerando declararse culpable en el caso federal que lo acusa de acosar y asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, según información de una fuente cercana al caso.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza confidencial del asunto, indicó que Mangione podría cambiar de opinión antes de la audiencia programada para el viernes en el tribunal federal de Manhattan. Una declaración de culpabilidad representaría un giro significativo en un caso que ha captado la atención de líderes empresariales y activistas críticos de la industria de seguros.

Los abogados de Mangione y representantes del Departamento de Justicia no han comentado sobre el tema. Mangione, de 28 años, es acusado de viajar a Nueva York con la intención de emboscar a Thompson y dispararle el 4 de diciembre de 2024, mientras este se dirigía a una conferencia anual de inversionistas.

La audiencia del viernes se llevará a cabo tras conversaciones entre los abogados de Mangione y los fiscales sobre una posible resolución de los cargos. Sin embargo, no está claro qué cargos específicos podría aceptar.

El caso de Mangione incluye tanto acusaciones federales como estatales, y enfrenta un juicio por asesinato en el ámbito estatal programado para el 8 de septiembre. Ambos conjuntos de cargos podrían resultar en cadena perpetua.

El hecho de que Mangione se declare culpable en el ámbito federal podría influir en los cargos estatales, ya que la ley de Nueva York establece que un juicio estatal podría ser impedido si el federal se resuelve primero, aunque no es automático.

Los fiscales estatales han argumentado que su caso es distinto y que la doble incriminación no se aplicaría. En una carta, afirmaron que cualquier declaración de culpabilidad debería considerar la gravedad de los delitos, el impacto en la familia de la víctima y el principio de la sacralidad de la vida.

Los cargos federales alegan que Mangione utilizó varios medios para planificar y ejecutar el ataque, incluyendo la utilización de un teléfono celular y la reserva de hospedaje. Mientras tanto, los fiscales estatales se oponen a la idea de que una declaración de culpabilidad en el caso federal anule el caso estatal.

La defensa de Mangione ha enfrentado varios contratiempos, incluyendo la decisión de la jueza federal Margaret Garnett de permitir que se usen pruebas encontradas durante su arresto, como una pistola impresa en 3D que coincide con el arma utilizada en el homicidio.

El video de vigilancia del ataque muestra a un individuo enmascarado disparando a Thompson, quien fue asesinado de un disparo en la espalda. Las municiones llevaban inscripciones que reflejan la cultura de la industria de seguros.

Mangione, un graduado universitario de una familia acomodada, fue arrestado cinco días después del asesinato en un restaurante de Pennsylvania. Su caso ha generado interés público, especialmente entre quienes critican la industria de seguros de salud, con recaudaciones de fondos que han superado los 1,5 millones de dólares para su defensa legal.

Durkin Richer reportó desde Washington.